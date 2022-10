“Ballando con le Stelle”, Gabriel Garko a rischio: come si è infortunato

Sabato andrà in onda la quarta puntata di questa edizione, la diciassettesima, di Ballando con le Stelle ma la competizione, purtroppo, potrebbe già perdere uno dei suoi protagonisti più promettenti. Idolatrato dai giudici per la sua bravura e un senso del ritmo degno di un professionista della danza, Gabriel Garko ha ottenuto nelle prime serate dello show dei voti altissimi.

Nonostante questo, il concorrente ha quasi rischiato di uscire dalla gara la settimana scorsa quando è arrivato (a causa del televoto) allo spareggio e a oggi si teme possa abbandonare il gioco per un infortunio. Gabriel, infatti, ha avuto durante le prove generali un incidente sulla pista o che sembra essere stato abbastanza grave da farlo portare immediatamente portato in clinica.

Gabriel Garko infortunato: cosa è successo?

La notizia dell’infortunio di Gabriel Garko è stata diramata dalla stessa conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, sul profilo social del programma in un video in cui ha spiegato cosa è successo durante le prove.

“Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle” ha raccontato Milly, visibilmente preoccupata “durante le prove, Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito seria”.

“Attualmente” ha proseguito la presentatrice “è a Villa Stuart. Siamo tutti intorno a lui per cercare di dargli tutto il confronto e il supporto possibile e immaginabile ma al momento è nelle mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione. Da parte nostra” ha chiosato la Carlucci “c’è il più grande in bocca al lupo a Gabriel. Lo vogliamo in pista sabato e lo attendiamo ma aspettiamo sviluppi”.

Gabriel, quindi, in questo momento si trova probabilmente ancora nella clinica romana in cui è stato trasportato, nota per essere specializzata proprio in ortopedia e dove spesso vengono curati e rimessi in forma anche calciatori di serie A.

La speranza a questo punto, e data l’imminente serata di domani, è che l’attore possa riprendersi in fretta, magari gareggiare nonostante l’infortunio con un ballo non troppo movimentato (come ha fatto Luissella Costamagna) per poi tornare in pista più in forma che mai.

Fonte: IPA

Gabriel Garko, nessun commento da parte dell’attore

Per ora Gabriel Garko dai suoi profili Instagram non ha rilasciato alcun commento né alcuna notizia sullo stato di salute del suo braccio.

Giada Lini, la maestra di ballo con cui gareggia Gabriel, si è invece limitata a condividere il video della Carlucci e a mandare il più sincero in bocca al lupo al suo allievo.

La ballerina professionista tranquillizzando i follower e ha promesso che non appena si saprà qualcosa di certo sulle conseguenze di ciò che è accaduto alle prove sarà la prima a renderlo noto.

È evidente che anche Giada Lini sia molto in apprensione per il suo allievo con cui in queste settimane ha creato un rapporto speciale e che, grazie alla sua bravura e ai continue e sudati allenamenti, le ha dato grandissime soddisfazioni.

Gabriel Garko, d’altronde, insieme a Luisella Costamagna è stato il ballerino che quest’anno ha dimostrato di avere più di ogni altro la danza nel sangue, tanto che qualcuno ha sospettato che in realtà in passato il reuccio delle fiction dei primi anni 2000 avesse già preso qualche lezione di ballo. Cosa che lui stesso ha assolutamente negato: a volte ballerini si nasce.