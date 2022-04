David di Donatello, Giovanna Ralli: 37 anni d’amore con Ettore Boschi

Ha recitato con gli attori più straordinari ed è stata diretta da alcuni dei registi che hanno fatto la storia del cinema: Giovanna Ralli verrà premiata con il David di Donatello alla carriera nel corso della cerimonia in programma il 3 maggio.

Un premio che le riconosce il talento e la grande capacità di calarsi nei personaggi, che nel corso degli anni le ha fatto interpretare sul grande schermo tantissime donne diverse.

Giovanna Ralli, il David di Donatello alla carriera

Giovanna Ralli verrà insignita del David di Donatello alla carriera nel corso della cerimonia in programma il 3 maggio, si tratta della 67esima edizione dei celebri riconoscimenti che vengono assegnati al cinema italiano.

Ad annunciare la decisione di assegnarle il riconoscimento è stata la presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Piera Detassis.

Nelle motivazioni, riportate dall’Ansa, si legge: “Fu scritta per lei, romana de core, Domenica è sempre domenica, la canzone simbolo del musical Un paio d’ali. Ma nel corso di una carriera multiforme, Giovanna Ralli ha messo la sua verve e l’impeto drammatico a servizio di grandi autori come Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, affiancando partner leggendari come Tognazzi, Totò, Vittorio Gassman, Mastroianni e Sordi”.

La presidentessa e direttrice artistica poi ha voluto ricordare anche le “punte di diamante” della filmografia dell’attrice citando pellicole come: La vita agra di Carlo Lizzani, C’eravamo tanto amati diretta da Ettore Scola e poi Hollywood dove ha recitato in alcune pellicole a partire da Papà, ma che cosa hai fatto in guerra? regia di Blake Edwards e La fuga di Paolo Spinola. “Ralli è stata molte donne e tante protagoniste – ha detto Piera Detassis. -, declinando bellezza raffinata e tradizione trasteverina, brio e malessere moderno. Questo David alla Carriera festeggia il suo ritorno al cinema in Marcel!, l’atteso debutto alla regia di Jasmine Trinca”.

Il premio le verrà conferito nel corso della serata presentata da Carlo Conti e Drusilla Foer in programma il 3 maggio.

Giovanna Ralli, l’amore con Ettore Boschi

Se la sua carriera è stata ricca di ruoli diversi, la sua vita privata l’ha vista vivere una lunghissima storia d’amore con Ettore Boschi, di professione avvocato. I due sono stati assieme per 37 anni. Convolati a nozze nel 1977, sono stati legati fino alla morte di lui nel 2013.

Giovanna Ralli ha parlato in più occasioni dell’amato marito, nel salotto di Mara Venier ospite di Domenica In aveva ricordato come fossero convolati a nozze in pochissimo tempo (tre mesi): “È stato un matrimonio straordinario – aveva raccontato –. Abbiamo anche noi avuto un momento di crisi, però ci siamo ripresi in una maniera più grande che mai”. Poi ha spiegato che nel loro rapporto negli ultimi tempi “Era subentrata la tenerezza, che è più grande dell’amore: l’amore della tenerezza è più grande dell’amore passionale”. Un legame profondo e unico, che è durato per tantissimi anni e che ha unito l’attrice al marito fino alla scomparsa di lui.

Ora per Giovanna Ralli arriva un nuovo premio alla carriera, ma nel corso dei tanti anni di lavoro ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra i tanti si possono ricordare: due Nastri d’Argento e un Globo d’oro.