Ballando con le stelle, parla Milly Carlucci: il punto su Mietta e Remigi

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Settimana turbolenta a Ballando con le stelle dove continua a imperversare la polemica su Mietta, risultata positiva al Covid poco prima della puntata di sabato 23 ottobre, e ad alcune insinuazioni riguardanti Memo Remigi.

La cantante ha ammesso di non essere vaccinata, specificando che non ha potuto sottoporsi al vaccino per pregressi motivi di salute, preferendo non aggiungere altri dettagli per motivi di privacy. Ma a preoccupare sono anche le voci che vorrebbero pure Memo Remigi in quarantena. Cosa ne sarà quindi della puntata di sabato 30 ottobre? È stata Milly Carlucci a fare chiarezza.

Milly Carlucci, l’intervento su Twitter

In un video pubblicato sul suo profilo Twitter proprio dietro le quinte del programma del sabato sera di Rai Uno, Milly Carlucci ha voluto mettere in chiaro alcune cose, specie sulle procedure che consentono a concorrenti e ballerini di partecipare in sicurezza al talent.

“Per entrare all’Auditorium esibiamo il nostro Green Pass e abbiamo la misurazione della temperatura – spiega la conduttrice – Per sicurezza, eseguiamo due volte a settimana il tampone rapido. A questo punto, se tutti abbiamo il Green Pass siamo a posto, perché secondo la legge attuale è l’unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi”.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci parla del caso Mietta

La presentatrice è entrata poi a gamba tesa sulla questione che riguarda la positività di Mietta, mettendo in qualche modo a tacere ulteriori polemiche: “Non è possibile per motivi di privacy indagare sulle origini del Green Pass. Noi non possiamo sapere chi lo ha ottenuto vaccinandosi e chi effettuando un tampone. Per quanto riguarda Mietta, lei è positiva, sta a casa e quindi dovremo aspettare che si negativizzi. Maykel (il ballerino che fa coppia con Mietta, risultato positivo al Covid la scorsa stagione, ndr) sta benissimo, ha fatto due tamponi rapidi negativi e un molecolare negativo ma dovremo aspettare i termini di legge per il suo rientro al lavoro”.

Ballando con le stelle, la verità su Memo Remigi

Nel video Milly Carlucci, oltre a ringraziare per l’affetto riservato dal pubblico alla trasmissione, tiene anche a sottolineare come alcune informazioni circolate negli ultimi giorni su Memo Remigi siano completamente false.

Alcuni giornali, infatti, sostenevano che il concorrente fosse in quarantena proprio a causa dei contatti avuti con Mietta, risultata poi positiva. Invece le cose stanno diversamente, come ha sottolineato la conduttrice sempre su Twitter: “Per quanto riguarda Memo Remigi, sono circolate delle notizie totalmente false: lui ha semplicemente incontrato una persona risultata positiva. Questo incontro fugace lo ha però incluso nel tracciamento, lui ha fatto i tamponi rapidi e quello molecolare, tutto negativo, ma stiamo aspettando di sapere quando e come può rientrare nel nostro cast. Per fortuna, facendo corna e bicorna, come direbbe Totò, sta bene”.