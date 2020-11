Ballando, Maykel Fonts è positivo: parla Milly Carlucci

editato in: da

Ballando con le Stelle, aspettando la finale: chi sono le coppie che si giocano la vittoria

Dopo ore di indiscrezioni, è arrivata la conferma da parte di Milly Carlucci: essendo risultato positivo, Maykel Fonts dovrà rinunciare alla finale di Ballando con le Stelle. Cosa ne sarà di Alessandra Mussolini? La conduttrice dello show di Rai1 cerca di fare chiarezza su Instagram.

Inizialmente, la notizia sembrava lasciare qualche speranza ad una smentita ufficiale. Nel silenzio dei diretti interessati, i fan hanno atteso con ansia che emergesse finalmente la verità. Purtroppo, Milly Carlucci si è trovata a dover confermare le prime voci che giravano sul web da alcune ore: “Siamo alle prove di Ballando con le Stelle, tutti hanno provato salvo Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. La notizia è già trapelata, purtroppo ve la devo confermare: Maykel è positivo“.

Stando alle parole della Carlucci, che ha condiviso un breve video su Instagram per aggiornare tutti i telespettatori, il ballerino avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi la scorsa domenica, poche ore dopo l’ultima puntata di Ballando. I primi due tamponi effettuati sono risultati negativi, ma il terzo ha rivelato la sua positività. Per questo motivo è ormai confermata la sua assenza alla finale dello show.

E Alessandra Mussolini? “Le abbiamo fatto più tamponi e fino all’ultimo di oggi lei è negativa. Però chiaramente rientrerà in teatro quando questo sarà nell’assoluta sicurezza per tutti gli altri” – ha spiegato Milly. Rimane quindi in forse la sua partecipazione all’ultimo, attesissimo appuntamento di Ballando con le Stelle. I dubbi sono ancora molti: innanzitutto non è ancora chiaro se la concorrente potrà tornare sul palco in piena sicurezza, essendo possibile che ulteriori tamponi affermino anche la sua positività.

Nel caso in cui, invece, la Mussolini risultasse negativa anche ai successivi controlli, rimane il problema di trovarle un partner all’ultimo momento. Non sarebbe certo facile instaurare in così poco tempo il giusto feeling per arrivare alla finale davvero preparata. Tuttavia per lei non ci sarebbero altre possibilità: ora che è certa l’assenza di Maykel Fonts, la concorrente può sperare solamente in una sostituzione.

La stessa Milly Carlucci ha rivelato di essere in attesa di capire come verrà risolta la situazione. Sarà proprio la conduttrice a tenere aggiornati i fan comunicando su Instagram eventuali novità, quindi non ci resta che aspettare pazientemente. Intanto Alessandra Mussolini ha pubblicato un video che ha lasciato tutti senza parole: confermando naturalmente quanto detto dalla Carlucci, ha mostrato tutta la sua tristezza per quanto accaduto negli ultimi giorni.

“Maykel non potrà essere con me alla finale, e molto probabilmente non ci sarò neanche io” – ha spiegato la concorrente – “Sto facendo tamponi ogni giorno e sono sempre negativa, però il dispiacere è grande per il percorso che abbiamo fatto, ci siamo divertiti e io mi sono sempre buttata, come ha detto Carolyn Smith”. Infine, con la voce rotta dalla commozione, ha rivelato: “Molto probabilmente non farò questa finale”.

Ancora una volta, questa edizione di Ballando con le Stelle riesce a tenerci con il fiato sospeso sino all’ultimo, con colpi di scena inaspettati.