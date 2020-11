Ballando, Milly Carlucci svela i motivi del malore di Alessandra Mussolini

editato in: da

Milly Carlucci svela i motivi del malore di Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle. La concorrente nel corso dell’ultima puntata si è sentita male dopo una presa particolare effettuata con il ballerino Maykel Fonts. Alessandra, al termine dell’esibizione, si è stesa a terra e ha chiesto acqua e zucchero. L’ex politica non è svenuta, ma ha fatto capire chiaramente di non sentirsi bene, tanto che Milly Carlucci ha mandato subito la pubblicità.

Al ritorno in studio la padrona di casa ha spiegato: “Voglio dire alla famiglia di Alessandra che sta bene. Doveva fare una presa con lo stomaco sulla testa del ballerino ed era digiuno da pranzo. Una presa che è come un pugno nello stomaco. Sono cose che capitano ai ballerini. È stato un calo di pressione e zuccheri”. Poco dopo anche la Mussolini ci ha tenuto a rassicurare tutti: “Mi gira la testa, c’è il mondo che gira – ha detto -. Però sono tranquilla, non sto male”.

Ospite de La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha parlato del malore di Alessandra Mussolini, affermando che a causarlo sarebbe stato non solo la sua scelta di non mangiare, ma anche la labirintite di cui soffre. “È stato tutto un insieme di fattori – ha raccontato ad Alberto Matano -. Aveva saltato la cena e mi ha detto anche che soffre di labirintite […] Essersi afflosciata con la testa sullo stomaco di Maykel Fonts, è stato come aver preso una testata sulla pancia – ha aggiunto la conduttrice di Ballando con le Stelle -. È stata nauseata per ore. Per tante ore la testa ha continuato a girarle, ma sabato prossimo sarà in pista”.

Alessandra Mussolini tornerà in pista nella prossima puntata di Ballando con le Stelle dove affronterà la sfida con le altre coppie rimaste in gara. Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova affronteranno le Semifinali. Nel corso della puntata ci sarà anche il ripescaggio di una delle coppie che è stata eliminata negli appuntamenti precedenti. In pista, dopo un breve stop, torneranno anche Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi.