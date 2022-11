“Tu Sì Que Vales”, Sabrina Ferilli conquista la finale. Look in bianco da favola (e si esibisce)

La finale di Tu Sì Que Vales 2022 è iniziata con dei look d’eccezione: lo show ha visto un look mozzafiato di Belen Rodriguez, total black – un classico per occasioni del genere – con trasparenze e doppio spacco, ma non solo. Perché a conquistare il palco, un’ultima volta, è stata lei: Sabrina Ferilli. Giudice enormemente apprezzata, per la sua spontaneità e autenticità, ha sfoggiato un look in bianco da diva, ma non solo, perché si è esibita con Gerry Scotti in una versione de Il Rugantino con Roma nun fa’ la stupida stasera.

Tu Sì Que Vales, la finale: il look di Sabrina Ferilli

Ci troviamo al cospetto di una delle attrici più amate, di una gigante del cinema e della televisione italiana: Sabrina Ferilli. Una donna che, oltre a essere un’attrice di talento, ha fatto della sua autenticità la vera punta di diamante della sua carriera. Prova ne è che, sul palco di Sanremo 2022, è stata una delle poche a conquistare con il suo monologo.

Una diva, possiamo definirla così? Il suo abito bianco è semplice, ma da favola: sarebbe stato facile “esagerare”, indossare un abito più trasgressivo, ma lei ha preferito un colore che all’apparenza potrebbe sembrare persino facile da portare, ma che in realtà nasconde le sue insidie. Ma alla Ferilli non importa davvero: lei è splendida così.

Come sempre, nessun eccesso: abito bianco con uno spacco leggero, tacchi del medesimo colore – non ha voluto esagerare o osare con uno “spezzato” – make-up appena accennato, e capelli sciolti, con le sue solite onde morbide che le adornano perfettamente il viso. Beauty look super promosso, ma non ci aspettavamo diversamente da lei.

Tu Sì Que Vales, l’esibizione di Sabrina Ferilli con Gerry Scotti

Un’attrice versatile, ma soprattutto un personaggio del mondo dello spettacolo, e questo Sabrina Ferilli lo sa bene. Ha conquistato ogni puntata di Tu Sì Que Vales 2022 con i suoi look – quello in pizzo davvero indimenticabile – ma, a parere nostro, per la finale è stata a dir poco impeccabile. Perché mettersi in gioco non è facile, soprattutto quando milioni di telespettatori ti stanno osservando.

La versione de Il Rugantino, in cui si è cimentata con Gerry Scotti, è stata iconica (con enorme approvazione del pubblico) e non potremo dimenticarla mai. Quel suo spirito di intrattenimento – che abbiamo sempre apprezzato in lei – non è mai venuto meno, anzi, con gli anni si è rafforzato, diventando il suo punto di forza. Il suo “look” migliore.

Tu Sì Que Vales, la formula vincente del sabato sera di Mediaset

Con l’ultima puntata di Tu Sì Que Vales 2022, si chiude ancora una volta un’edizione di successo per Mediaset, merito di un cast molto ben assortito: tra i giudici, oltre a Sabrina Ferilli, figurano Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Nota d’onore per la conduttrice, Belen Rodriguez, che ha mantenuto il suo stile frizzante e divertente, e ha sempre vestito un sorriso speciale per ogni puntata. Per il suo look, che dire: ha optato per il total black, con trasparenze e doppio spacco. Dobbiamo davvero aggiungere qualcosa? Inarrivabile, come sempre.

