“GF Vip”, scintille tra Micol Incorvaia e Antonella. Lo scontro che affossa Edoardo

Aria di tempesta nella casa del GF Vip 7: a scuotere la coppia di questa edizione, quella costituita da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ci pensa la prima nuova concorrente di questa sera, Micol Incorvaia. La ragazza, 29 anni, influencer e sorella di Clizia, è, infatti, l’ex del volto di Forum, e il suo ingresso non è stato affatto gradito dalla sua nuova fiamma, che l’ha messa subito spalle al muro, senza dandole una possibilità. Edoardo, intanto, in imbarazzo, non è stato in grado di difendere l’amicizia con Micol ma neanche il suo rapporto con Antonella. Non ci resta che vedere chi l’avrà vinta.

Micol e Antonella: è già guerra

Micol Incorvaia è entrata a gamba tesa nella casa del Grande Fratello Vip. La nuova concorrente è anche l’ex di Edoardo Donnamaria, anche se entrambi sminuiscono, parlando solo di qualche settimana insieme. I due si sono conosciuti perché lei è la sorella di Clizia Incorvaia, l’ex vippona che proprio al GF Vip ha trovato l’uomo della sua vita: Paolo Ciavarro, proprio il miglior amico di Edoardo.

Alfonso Signorini, sapendo di poter portare zizzania, ha deciso di anticipare, nel segreto del confessionale, l’ingresso dell’influencer a Antonella, che non l’ha presa affatto bene. Anzi, appena ha raggiunto i suoi compagni ha attaccato subito la new entry, colpevole, a suo dire, di aver insinuato che non vede in lei lo stesso innamoramento che prova Edoardo, definito il “pesce lesso” della coppia. E per mantenere fede a questa infelice nomea, Donnamaria non è riuscito a mantenere il punto: non è riuscito a placare la furia di Antonella e a difenderla dalle insinuazioni di Micol, e non è stato chiaro neanche sul suo rapporto con la ex.

Le scintille stanno diventando pericolose, e il rapporto tra i due vipponi sembra essere sempre più a rischio, prima per l’amicizia di Antonella con Antonino, e ora con l’ingresso dell’Incorvaia.

L’ingresso esilarante della serata: Sarah Altobello

Se Micol Incorvaia ha portato solo tensioni, il secondo ingresso della serata ha portato nuova energia e sorrisi nella casa. Stiamo parlando della showgirl barese Sarah Altobello, che è entrata in modo dirompente, con la sua simpatia pugliese mirando subito il suo prediletto: il suo concittadino Attilio Romita.

Appassionata di uomini “agè”, Sarah si è fatta subito notare e sicuramente, dopo tante liti e situazioni drammatiche, questa edizione sta iniziando a prendere una nuova direzione.

Intanto, si attende l’ingresso ancora di altri quattro concorrenti: come già svelato in questi giorni, a varcare la porta rossa saranno Luca Onestini, ex concorrente del 2017, Oriana Marzoli, influencer venezuelana e star dei reality spagnoli, Luciano Punzo, ex Mister Italia, che abbiamo già conosciuto a Temptation Island, e Edoardo Tavassi, già preferito per la vittoria dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, che si appresta a diventare uno dei più amati dal pubblico anche in questa occasione.

Riusciranno i nuovi ingressi a farci dimenticare i tanti scivoloni dei primi concorrenti? Il GF Vip, dopo una partenza così così, si appresta a scaldare finalmente i motori con i nuovi arrivi tutti da scoprire.