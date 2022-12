“GF Vip”, imbarazzo per l’ingresso di Fogli: il meglio e il peggio della 22ª puntata

Si apre un nuovo capitolo del GF Vip, con un cast che va rinnovandosi puntata dopo puntata. Il programma dovrebbe andare avanti fino ad aprile, almeno fino al giorno 3, quindi era prevedibile che la produzione introducesse altre figure in grado di rinforzare il gioco e creare nuove dinamiche. Si è perfino arrivati alla riammissione di Ginevra Lamborghini, fuori dalla competizione ma dentro la Casa per chiarirsi con Antonino Spinalbese e per sconvolgere, ancora una volta, tutti gli equilibri. Vediamo cos’è successo nella puntata del 12 dicembre.

GF Vip, l’ingresso di Riccardo Fogli

“È molto comunicativo”, è così che Orietta Berti ha voluto introdurre il suo collega Riccardo Fogli, nuovo ingresso nella Casa e già oggetto di un momento che ha divertito e lasciato perplesso il pubblico. Non poteva che entrare così, cantando, con quella chitarra che l’ha accompagnato per tutta la sua carriera.

Ed proprio per questa chitarra che si è consumato il primo momento surreale del suo percorso all’interno del GF Vip. L’artista toscano avrebbe infatti dovuto cantare ancora, ma ha rinunciato a esibirsi perché il suo strumento pare che fosse completamente scordato. Un momento atipico, di certo strano per il Grande Fratello, che quest’anno fatica a trovare un punto di forza in grado di far decollare il racconto dei vipponi.

Dopo l’esperienza decisamente difficile dell’Isola dei Famosi, Riccardo Fogli aveva peraltro deciso di tenersi lontano dal mondo dei reality. Proposito che ha disatteso per rispondere positivamente alla chiamata di Alfonso Signorini, che l’ha voluto all’interno della settima edizione del Grande Fratello Vip.

GF Vip, la pessima figura di Attilio Romita

L’ex giornalista del Tg1 se lo aspettava. La sua sintonia con Sarah Altobello non è piaciuta alla sua compagna, Mimma Fusco, che ha minacciato di lasciarlo e di mettere così fine alla loro storia d’amore. Era quindi inevitabile che si tornasse sull’argomento, riprendendo le parole di “Mimmuzza” e coinvolgendo Sarah, che è uscita letteralmente distrutta da questo confronto.

Terribili le parole di Romita, che poi si è scusato per i toni utilizzati: “Non mi potrei permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagna così fru fru. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche la capacità di comunicare con delle persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah penso che finiremmo male”.

La reazione di Sarah Altobello non si è fatta attendere: “Sono sconvolta dalle parole di Attilio. Non mi aspettavo queste osservazioni sul mio conto. Non mi ritengo una persona leggera. Attilio sto tremando nel sentire queste parole. Dai, ma che schifo è. Ti vergogni di me? Non si tratta così una persona che ti è stata accanto. Mi hai offesa“.

L’intera Casa si è schierata contro di lui, che ha deciso di replicare così alla lettera della sua compagna che ancora una volta si è detta ferita e offesa dal suo comportamento, ritenuto non idoneo per un uomo impegnato: “Un po’ di depressione, di perdita di controllo, di stato emotivo particolare, mi ha reso irriconoscibile. Francamente non so proprio che dirti Alfonso. Ho fatto una serie di sciocchezze, in un arco di tempo ridotto. Vorrei che Mimma prendesse in esame anche il comportamento nei primi mesi di questa avventura. Avendo sbagliato, non posso che chiederle di perdonarmi. Se non mi dovesse perdonare, vorrebbe dire che ho perso la cosa più preziosa conquistata nella mia vita”.

GF Vip, polemica per il rientro di Ginevra Lamborghini

Era capitato un anno fa con Alex Belli, squalificato dal gioco e poi rientrato in Casa per tre settimane. I motivi della squalifica erano di certo diversi, motivo per il quale il suo rientro non aveva destato nessun clamore. Diverso è il caso di Ginevra Lamborghini, squalificata per le parole irripetibili spese nei confronti di Marco Bellavia, e rientrata in gioco per sistemare le cose con Antonino Spinalbese e per creare nuove dinamiche.

Accolta con freddezza da Oriana Marzoli e Giaele De Donà, Ginevra è destinata a restare in gioco per un periodo di tempo limitato. Non più di una settimana, probabilmente.

L’eliminato dal GF Vip

Sconfitto al televoto, Charlie Gnocchi ha dovuto abbandonare la Casa del GF Vip per poi farvi rientro grazie al famoso biglietto di ritorno, che gli ha consentito di riprendere il gioco.