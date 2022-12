Chi è Mimma Fusco, la compagna del giornalista Attilio Romita

Attilio Romita ha davvero fatto infuriare la sua compagna, Mimma Fusco. Il noto giornalista Rai è finito nella bufera per essersi avvicinato “pericolosamente” a Sarah Altobello nella Casa del Grande Fratello Vip, dove sono rinchiusi ormai da parecchi mesi. I due gieffini si sono baciati e sono stati pizzicati dalle telecamere. La reazione di Mimma, soprattutto sui social, è stata furibonda. Ecco un ritratto della donna e le sue parole infuocate rivolte ad Attilio e Sarah.

Mimma Fusco, chi è la compagna di Attilio Romita

Mimma Fusco ha 55 anni ed è una brillante imprenditrice barese, proprietaria di una ditta che si occupa di sanificazione e disinfestazione con sede nel capoluogo pugliese. Ha un figlio adolescente, Roberto, nato da una precedente relazione. Dopo la separazione dal suo ex, Mimma ha conosciuto Attilio Romita quando lui era caporedattore del TGR Puglia.

I due si sono incontrati a una festa grazie ad amici in comune e, da quella serata, Attilio ha provato a conquistarla in tutti i modi. Dopo un lungo corteggiamento, nel 2015, Romita e la Fusco si sono fidanzati.

I due convivono da oltre sette anni (lei sogna le nozze) e sembra che non ci sia mai stata una crepa, un momento di crisi che abbia minacciato il loro amore. Fino ad oggi, fino all’ingresso di Attilio nella Casa del GF Vip e al suo legame speciale con la straripante Sarah Altobello.

La sfuriata (e le minacce) di Mimma ad Attilio

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha infatti mostrato ad Attilio Romita la lunga serie di post pubblicati dalla sua Mimma sui social. Nessun messaggio d’amore nei suoi confronti, ma una vera e propria sfuriata di una donna ferita e molto, ma molto, arrabbiata con il suo uomo.

Di cosa è accusato Romita? Di averle mancato di rispetto davanti a milioni di spettatori. Attilio è infatti stato pizzicato in atteggiamenti intimi con Sarah. Da quando la showgirl pugliese è entrata nella Casa, il giornalista ha ritrovato entusiasmo e voglia di giocare. A lungo si era sentito messo da parte dagli altri inquilini, ma in Sarah Altobello dice di aver trovato un’amica sincera che lo apprezza e gli vuole bene.

Un’amicizia, però, molto strana e chiacchierata, visto il bacio che i due si sono scambiati a favor di camera e le confessioni bollenti di entrambi: “Ho sempre avuto una grande attrazione per Attilio. Se fosse stato single ci avrei fatto qualcosa”, ha dichiarato Sarah Altobello. Dello stesso avviso Attilio: “Fossi stato un uomo libero sarebbe successo qualcosa“.

Frasi e comportamenti che Mimma non accetta e mai accetterà, come si evince dai suoi post velenosi: “Portala nel van, divertiti, siete perfetti!! Ps: non aspettare Natale! La pupa e il ….ne“, ha scritto la compagna di Romita sui social, cambiando anche l’immagine del suo profilo Twitter con quella di Attilio intento ad abbracciare la sua giovane inquilina.

Mimma è stata chiara: nonostante la rabbia, non ha intenzione di rilasciare interviste o di avere un confronto con il compagno. Sembra, dunque, che la rottura con Romita sia ormai definitiva. Nelle prossime ore, Alfonso Signorini proverà, quasi certamente, a contattarla, per tentare di convincere la donna a incontrare Attilio, ora visibilmente preoccupato e dispiaciuto per l’accaduto.