Mauro Coruzzi Platinette si mostra sui social dopo l’Ictus, cosa ha scritto

Solo ieri erano arrivate notizie più confortanti circa il suo stato di salute, ma adesso è stato lui stesso a voler fare un regalo ai tutti i suoi fan e alle persone preoccupate per lui: stiamo parlando di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che si è mostrato sui social dopo l’ictus. Lo ha fatto con un post pubblicato su Instagram, in cui ha fatto vedere il suo volto.

Mauro Coruzzi, cosa ha pubblicato su Instagram

Alcuni post, per rompere il silenzio che ha caratterizzato il suo profilo Instagram da quando è circolata la notizia che era stato colpito da un ictus. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è tornato a pubblicare sulla sua bacheca per la gioia di tutti i suoi tanti fan. Nel post lo si vede coricato in un letto di ospedale, mentre manda un bacio verso la fotocamera dello smartphone.

Una foto simpatica, che mostra quella verve che da sempre lo contraddistingue e che fa tirare un ulteriore sospiro di sollievo a tutte le persone che sono state in apprensione per lui. Accompagnata da alcuni hashtag scherzosi come “le amiche della domenica”. Una foto e poche parole che mostrano come non gli manchi la voglia di fare ironia. Sotto il post tantissimi i commenti di supporto e affetto.

Poche ore prima Platinette aveva anche pubblicato uno scatto della sua cagnolina, spiegando che al momento non ha ancora potuto stare insieme a lei: “La Kiri – si legge – la posso vedere , per ora, solo dalla finestra, chiusa, mentre scorrazza nel prato davanti all’ospedale. A presto, Kiri”.

Un’ulteriore conferma che Mauro Coruzzi sta meglio e che presto potrà uscire dall’ospedale dove è stato portato dopo il malessere.

Mauro Coruzzi, le parole di Marco Liorni a Italia sì

Mauro Coruzzi aveva rotto il silenzio social solamente il giorno prima, lo aveva fatto per pubblicare un video con Marco Liorni che mostrava la sua foto e parlava di lui durante una puntata di Italia Sì. Un breve frame che si concludeva con tutto lo studio lo salutava con un applauso scosciante e pieno di affetto.

Del resto Platinette fa parte del cast della trasmissione da tantissimi anni, più precisamente dal 2018, ed è molto apprezzato dai colleghi e dal pubblico. E il padrone di casa del programma in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Uno, proprio durante la puntata del 25 marzo aveva dato qualche notizia circa il suo stato di salute: “Al momento è ancora ricoverato, sta per iniziare la riabilitazione”. Gli ha fatto eco Barbara Alberti che ha sottolineato “Lui è un carro armato, i medici sono soddisfattissimi e quindi durerà poco”.

Mauro Coruzzi, cosa gli è successo

Il 14 marzo Mauro Coruzzi, per tutti Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico. La notizia, però, è stata resa nota solo qualche giorno dopo. Era stato il suo agente a spiegare: “Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico”.

A dire qualcosa di più, poi, era stato Marco Liorni nella trasmissione che conduce ogni sabato affiancato, anche, da Mauro Coruzzi. “Sapete quanto noi vogliamo bene a Mauro e anche voi gliene volete, so che voi lo apprezzate – aveva detto – , è con noi dalla primissima puntata dal 2018 porta sempre la sua intelligenza, la sua cultura e la sua ironia. Io penso che in questo momento la sua ironia lo aiuterà. Io credo che lo aiuterà, io so che ci sta guardando, quindi gli mandiamo un grande abbraccio che ne vale per 100mila”.

E proprio con quell’ironia che lo contraddistingue ha voluto salutare anche i fan suoi social: un bacio e lo sguardo sorridente che, dopo la paura, sono più di mille altre parole.