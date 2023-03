Mauro Coruzzi, come sta dopo l’ictus: parla Marco Liorni a “ItaliaSì”

La notizia dell’ictus di Mauro Coruzzi ha colpito tutti: secondo sabato di assenza per Platinette nel programma ItaliaSì, condotto da Marco Liorni. Proprio nel corso della puntata del 25 marzo 2023, a sostituire Coruzzi è stata Barbara Alberti. Durante la sua presentazione in studio, il conduttore ha voluto condividere maggiori informazioni sulle condizioni attuali di Coruzzi.

Mauro Coruzzi, come sta dopo l’ictus

Mauro Coruzzi – in arte Platinette – è stato colpito da ictus ischemico. A rivelare le sue condizioni, dopo la notizia, è stato l’agente: “Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico”. Lo stato di salute, dunque, è apparso stabile fin da subito, ma Coruzzi è rimasto ricoverato per una serie di accertamenti.

A ItaliaSì, sabato 25 marzo, Marco Liorni ha mostrato agli spettatori una foto di Coruzzi dall’ospedale: le condizioni continuano a essere stabili e in netto miglioramento. “Al momento è ancora ricoverato, sta per iniziare la riabilitazione”, ha raccontato, sostenuto anche da Barbara Alberti in studio. “I medici sono molto soddisfatti”, grazie anche ai soccorsi, avvenuti in fretta, che hanno permesso di stabilizzare immediatamente Coruzzi.

Mauro Coruzzi è in ospedale: quando uscirà

Marco Liorni e Barbara Alberti hanno voluto aggiungere qualche dettaglio in più sulle attuali condizioni, e rivelare per quanto tempo ancora rimarrà in ospedale: sembrerebbe per poco. A tal proposito, Liorni ha rivelato la reazione di Mauro dopo aver saputo della presenza della Alberti a ItaliaSì. “Con Barbara è amore e rispetto puro”.

Mauro Coruzzi a ItaliaSì: il legame professionale con Marco Liorni

Fonte: IPA

Durante la prima puntata della nuova edizione di ItaliaSì, Platinette si era assentato. “La storta si è generata durante una passeggiata con la mia deliziosa cagnolina”, aveva raccontato in diretta a Marco Liorni. Il loro sodalizio professionale è molto sentito e va avanti da anni, tanto che spesso hanno scherzato durante il programma, offrendo al pubblico degli sketch memorabili, grazie all’ironia di Coruzzi, davvero unica nel suo genere e che gli ha portato tanta fortuna in televisione.

Il 18 marzo 2023, dopo il ricovero di Coruzzi per ictus, Marco Liorni ha iniziato la puntata proprio con un omaggio e un lungo discorso. “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!”.

E ha aggiunto: “Sapete quanto noi vogliamo bene a Mauro e anche voi gliene volete, so che voi lo apprezzate, è con noi dalla primissima puntata dal 2018 porta sempre la sua intelligenza, la sua cultura e la sua ironia. Io penso che in questo momento la sua ironia lo aiuterà. Io credo che lo aiuterà, io so che ci sta guardando, quindi gli mandiamo un grande abbraccio che ne vale per 100mila”. La speranza è che Mauro possa uscire presto dall’ospedale e riprendere la sua vita quotidiana e professionale, al fianco dei suoi amici e colleghi.