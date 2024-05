Angelina Mango, Annalisa, Tananai, Fedez e molti altri sono pronti ad animare l'evento musicale più atteso dalla Gen Z (e non solo). Ecco come seguirlo

Fonte: IPA Angelina Mango si esibirà al Festival della Generazione Zeta con altri protagonista della musica italiana

Tutto pronto per Radio Zeta Future Hits Live, il festival musicale dedicato alla Generazione Zeta, che piace anche ai meno giovani. Sotto la conduzione di Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati, che guideranno insieme l’evento, la Capitale si accenderà di magia e musica grazie all’esibizione di alcuni dei protagonisti più amati dello scenario musicale italiano attuale.

L’appuntamento, giunto alla sua terza edizione, e ideato dall’editore e presidente del Gruppo RTL 102.5 Lorenzo Suraci, è al Centrale del Foro Italico di Roma venerdì 31 maggio a partire dalle 20.30. Per l’occasione si esibiranno sul palco e dal vivo alcuni degli artisti più famosi e apprezzati dello scenario musicale italiano. Tra questi Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, BigMama e Annalisa. E poi, ancora, Fedez, Emma, Geolier, reduce dal grande successo di Ultima Poesia in collaborazione con Ultimo, Ghali, Mahmood e molti altri.

Ma non è tutto perché, il 31 maggio, sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live 2024 anche a distanza. Chi non potrà prendere parte all’evento, infatti, avrà a disposizione diverse modalità per seguire il concerto in streaming. Ecco come.

Radio Zeta Future Hits Live 2024: come seguire il festival che piace a tutte le generazioni

Tanti gli artisti, altrettanta la musica, quella che piace alla Gen Z e anche a noi. Il Radio Zeta Future Hits Live 2024, infatti, è uno degli eventi musicali più attesi del mese, nonché quello che darà il via alla stagione dei concerti e degli eventi musicali. Ma come può seguirlo chi non è a Roma il 31 maggio?

La buona notizia è che il festival musicale potrà essere seguito, dall’inizio alla fine, anche da chi non è riuscito ad acquistare il biglietto. L’evento, infatti, verrà trasmesso in diretta, in radiovisione, su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Non solo, la visione sarà anche trasmessa su NOW e in chiaro su TV8.

E se non volete perdervi neanche un minuto dell’evento, allora, attraverso il sito o l’App, nella sezione Social, potrete seguire in diretta l’arrivo degli artisti dal red carpet insieme a Giulia Sara Salemi e Mario Vai.

Radio Zeta Future Hits Live 2024: tutti gli artisti

Un evento musicale eclettico e coinvolgente, quello che animerà la Capitale il 31 maggio del 2024, e che vedrà la partecipazione di alcuni dei cantanti più amati e seguiti dalla Generazione Zeta (e non solo!). Ecco la line-up completa: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six e Zerb.