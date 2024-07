Fonte: IPA Meryl Streep ne "Il Diavolo Veste Prada"

Miranda Priestly vi ha ispirate (o terrorizzate) almeno una volta nella vita? C’è una buona notizia: Il Diavolo Veste Prada 2 si farà. Stiamo parlando di una delle pellicole cinematografiche più iconiche di sempre, che gratta la superficie delle riviste patinate di moda. Oltre il glamour, c’è di più: un capo dispotico e tiranno che ha a cuore il bene della rivista e della moda, che viene sempre al primo posto, persino prima della famiglia e degli affetti. Tratto dal romanzo di Lauren Weisberger, nel film le protagoniste sono una immensa Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. E già i fan sognano il ritorno del cast originale. Tutto quello che sappiamo e le prime indiscrezioni.

Il Diavolo Veste Prada 2, cosa sappiamo sul sequel

La notizia dell’ultima ora ha fatto il giro del mondo, come si suol dire: Miranda Priestly sta per tornare. La Disney ha in lavorazione il sequel della pellicola di successo del 2006, con Meryl Streep nel ruolo dell’iconica e potentissima direttrice della rivista di moda Runway. Ed è in trattative per il ritorno la sceneggiatrice del film originale, ovvero Aline Brosh McKenna. Al momento, però, non si sa ancora se il cast originale tornerà al completo.

Fonte: IPA

Da quanto trapelato su Variety, la trama è incentrata sulla Priestly (personaggio che nella vita reale è ispirato ad Anna Wintour): l’editoria è in declino, e la sua carriera è a un punto di non ritorno. Dovrebbe scontrarsi con il personaggio della Blunt (Emily Charlton), che nel frattempo è diventata una dirigente di alto livello per un gruppo luxury. I ruoli, quindi, si invertono: è la temibilissima caporedattrice di Runway ad aver bisogno della sua ex assistente, a cui ha voltato le spalle per spianare la strada ad Andrea “Andy” Sachs, interpretata da una magistrale Anne Hathaway.

La riunione del cast ai SAG Awards a febbraio 2024

La notizia è arrivata dopo qualche mese dalla reunion del cast ai SAG Awards, precisamente a febbraio 2024. Emily Blunt, Meryl Streep e Anne Hathaway hanno “reinterpretato” i ruoli de Il Diavolo Veste Prada per l’occasione sul palco. Un siparietto comico a 18 anni dall’uscita del film. “Meryl e Miranda Priestly sono praticamente gemelle“, ha detto la Blunt sul palco. “No, non è una domanda”, ha concluso la Hathaway.

C’è da dire che la notizia del sequel ha lasciato attoniti e felici i fan al contempo. Solamente nel 2022, la Hathaway aveva espresso un parere contrario: “Ci tenta pensare a Andy e Emily che devono portare a Miranda il caffè da qualche parte in Europa e, nel tragitto, vanno a recuperare Stanley Tucci in Italia mentre ovviamente è al ristorante. Non penso che succederà. Però potrebbero fare un reboot con nuovi attori”.

La parola d’ordine, per ora, è frenare gli entusiasmi. Siamo, ovviamente, alle battute iniziali: l’indiscrezione sul sequel è trapelata, ma la Disney non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale. Per quanto ci sia già una bozza di trama, la speranza è che si ricomponga il trio delle meraviglie, esattamente come sul palco dei SAG Awards. Il ritorno di un cult, di un film che ha ispirato generazioni di ragazze e fashion victim: l’obiettivo è battere il record al botteghino, di circa 326 milioni di dollari. E c’è da credere che lo farà.