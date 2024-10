Anne Hathaway irriconoscibile: parrucca bionda e trucco spettrale per Halloween

Anne Hathaway festeggia Halloween con un look da paura: parrucca bionda, occhiaie nere e labbra bordeaux per una versione inquietante di Lady Liberty

Fonte: IPA Anne Hathaway

Halloween si avvicina, e con lui anche i look più audaci e inquietanti delle nostre star preferite. Quest’anno, Anne Hathaway ha stupito tutti i suoi fan con una trasformazione che ha lasciato tutti a bocca aperta: la sua interpretazione spettrale della Statua della Libertà ha conquistato il web, rendendola irriconoscibile. Con una parrucca bionda e un trucco che gioca sui toni scuri, l’attrice si è calata nei panni di una versione horror della celebre Lady Liberty, perfetta per accendere lo spirito di Halloween.

Anne Hathaway i: una Lady Liberty da brividi

Per realizzare il suo travestimento, Anne Hathaway ha scelto una parrucca biondo platino in stile bob, che incornicia il suo volto rendendolo del tutto diverso.

Il make-up è il vero protagonista: con un ombretto scuro intorno agli occhi, l’attrice ha creato occhiaie profonde e inquietanti, mentre sulle labbra ha sfoggiato un rossetto bordeaux intenso. Il risultato è un perfetto mix di eleganza gotica e un fascino tenebroso che celebra l’anima misteriosa di Halloween.

Completano il look una t-shirt con la scritta “Boo York City” – un richiamo alla celebre città americana in chiave dark – e una giacca di pelle nera che aggiunge un tocco rock e ribelle. Non manca la corona ispirata alla Statua della Libertà, che Hathaway indossa con una disinvoltura affascinante, dimostrando ancora una volta la sua capacità di trasformarsi e sorprendere.

Successo social e consensi tra le star

Il post su Instagram, in cui Hathaway si mostra in tutto il suo look spettrale, ha rapidamente raccolto milioni di like e commenti entusiasti. Tra i primi a complimentarsi con lei c’è stata Donatella Versace, che ha commentato con una serie di cuori grigi in perfetta sintonia con il tema.

Non solo i fan, ma anche le amiche e colleghe celebri di Anne hanno apprezzato la sua creatività, con messaggi che spaziano tra il divertito e il sorpreso: “Sei l’unica che potrebbe farmi paura e piacere allo stesso tempo”, ha scritto un follower, mentre un altro ha commentato “Puoi spaventarmi ogni giorno della settimana!”.

Il costume da Halloween di Anne arriva pochi giorni dopo una notizia altrettanto entusiasmante per i suoi fan: il ritorno nel ruolo di Mia Thermopolis per The Princess Diaries 3.

L’attrice ha confermato la sua partecipazione alla tanto attesa terza pellicola della saga, che vedrà anche il coinvolgimento di Adele Lim alla regia. Un ritorno magico che i fan aspettavano con impazienza e che rappresenta per Hathaway un ritorno alle radici della sua carriera.

La passione per Halloween e la famiglia

Halloween è una delle feste preferite di Anne Hathaway, che non perde occasione per celebrarla con stile e originalità. Negli anni passati, l’attrice ha condiviso con i suoi fan momenti dolci e divertenti legati ai costumi della famiglia: nel 2020, ad esempio, ha raccontato di come il figlio maggiore Jonathan avesse scelto di travestirsi da Saetta McQueen, mentre il marito Adam Shulman si era trasformato in Doc Hudson.

La protagonista insieme a Meryl Streep del noto film Diavolo Veste Prada , nel frattempo, aveva pensato a un costume più funzionale, facendosi albero per il figlio più piccolo, Jack, che all’epoca aveva appena 11 mesi.