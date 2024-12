Lily Collins dorata sul red carpet, l’incredibile look alla première del Diavolo veste Prada

Lily Collins regina di stile alla première del musical "Il Diavolo veste Prada". Il suo look Vivienne Westwood ha incantato il red carpet londinese

Fonte: Getty Images Lily Collins, in Vivienne Westwood

Lily Collins non smette mai di stupire, e alla première del musical Il Diavolo veste Prada a Londra ha brillato come una vera diva del red carpet. L’evento, tenutosi al Dominion Theatre, ha attirato star internazionali del calibro di Elton John e Vanessa Williams, ma è stata Lily a rubare la scena con un abito dorato firmato da una nota casa di moda Inglese.

Lily Collins: l’abito che fa sognare

Per la serata, Lily Collins ha scelto un look che non lasciava nulla al caso. Il vestito, un pezzo unico della maison britannica Vivienne Westwood, si è rivelato un tributo perfetto all’opulenza e alla moda audace raccontata nel film e ora nel musical. Caratterizzato da un corpetto drappeggiato che abbracciava la figura, lo stile corsetto iconico del brand esaltava la silhouette dell’attrice.

L’abito, con le sue scintillanti paillettes dorate e un malizioso spacco frontale, catturava ogni riflesso di luce, facendola sembrare una vera regina d’oro. I dettagli metallici a effetto chainmail aggiungevano un tocco moderno e grintoso. Ai piedi, un paio di sandali nude con punta aperta, abbinati perfettamente all’abito, completavano il look con discrezione e raffinatezza.

Il trucco era naturale ma sofisticato: un ombretto marrone caldo sottolineava lo sguardo, mentre le labbra nude conferivano un’aria delicata. I capelli, acconciati in un caschetto liscio e impeccabile, aggiungevano un tocco contemporaneo a un look già memorabile.

La partnership della famosa Emily in Paris con il celebre stylist Andrew Mukamal, che cura anche i look di Margot Robbie e Billie Eilish, ha contribuito a elevare ulteriormente il suo status nel mondo della moda. Il suo stile si distingue per la capacità di mixare capi vintage e contemporanei, sempre con un tocco personale.

Fonte: Getty Images

Una serata di stelle

L’evento ha visto la presenza di molte celebrità che hanno trasformato il red carpet in una vera passerella. Elton John, compositore delle musiche del musical, ha optato per un completo nero personalizzato, spezzato da una camicia rossa floreale e i suoi immancabili occhiali con lenti colorate. Vanessa Williams, che interpreta Miranda Priestly nella nuova produzione, ha scelto invece una camicetta rossa in seta abbinata a una gonna in pelle nera e tacchi rossi, incarnando il fascino audace del personaggio.

Altri ospiti, come l’attrice Elizabeth Hurley, hanno portato il glamour a nuovi livelli. Hurley ha sfoggiato un abito in maglia leopardata, un richiamo ironico al mondo dell’alta moda narrato nel musical. Anche il presentatore Graham Norton ha scelto un look sartoriale impeccabile, indossando un completo nero su misura.

Fonte: Getty Images

“Il Diavolo veste Prada: il musical e il suo legame con la moda

Il Diavolo veste Prada: The Musical è molto più di una semplice trasposizione teatrale del celebre film del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway. La storia, basata sull’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, torna a esplorare il mondo spietato e affascinante della moda, questa volta con la colonna sonora di Elton John.

Vanessa Williams dà vita a una Miranda Priestly glaciale e imponente, mentre Georgie Buckland interpreta la giovane Andy Sachs, portando sul palco una nuova prospettiva della storia amata da milioni di spettatori. Tra canzoni indimenticabili e costumi mozzafiato, il musical promette di essere un’esperienza unica per gli amanti del teatro e della moda.