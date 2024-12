Lily-Rose Depp perfetta in stile vampire-chic alla premiere di Londra

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Lily-Rose Depp ha incantato tutti alla premiere londinese del film Nosferatu, tenutasi presso l’Odeon Luxe Leicester Square. La giovane attrice, protagonista del nuovo adattamento diretto da Robert Eggers, ha scelto un look che incarnava perfettamente il tema gotico del film, attirando l’attenzione del pubblico e della stampa internazionale.

Lily-Rose Depp: un abito da vampira firmato Chanel

Per l’occasione, Lily-Rose Depp ha optato per un abito d’archivio Chanel della collezione couture Autunno 2020, disegnato dall’ex direttrice creativa Virginie Viard. Il midi dress color grigio cenere presentava dettagli che richiamavano l’estetica del XIX secolo, in linea con l’ambientazione gotica e misteriosa del film.

L’abito si distingueva per il colletto frastagliato ed esagerato che incorniciava elegantemente le spalle, conferendo un tocco drammatico. Il corpino, strutturato come un corsetto, era ornato da una spilla gioiello dai toni vivaci, posizionata sotto il busto per spezzare il monocromo del tessuto. La parte inferiore del vestito terminava in una cascata di balze che aggiungevano movimento e un’eleganza vintage al look.

Gli accessori erano minimali ma d’effetto: Lily-Rose ha scelto orecchini pendenti in diamanti per illuminare il viso, scarpe nere a punta con tacco sottile, e un trucco impeccabile che enfatizzava i suoi zigomi scolpiti. Gli occhi, truccati con tonalità scure, e le labbra lucide completavano l’immagine di una vera vampira contemporanea.

Il cast al completo: da Emma Corrin a Nicholas Hoult

La serata ha visto sfilare sul tappeto rosso anche gli altri membri del cast, ognuno con un look che rifletteva il tema gotico del film. Emma Corrin, nota per il suo stile audace, ha scelto un abito trasparente color giallo limone della collezione Alexander McQueen Primavera 2025.

Il design presentava un’elegante scollatura edoardiana, maniche a cappuccio e dettagli in tessuto plissettato, enfatizzando la delicatezza del capo. Il tutto era abbinato a gioielli in argento, tra cui un anello e orecchini pendenti, che aggiungevano un tocco sofisticato.

Nicholas Hoult, che interpreta Thomas Hutter nel film, ha optato per un abito di Prada in lana grigia con micro-motivi, abbinato a una camicia bianca e una cravatta nera sottile. L’eleganza sobria del look era perfettamente in linea con la sua figura di protagonista maschile.

Bill Skarsgård, che dà vita al conte Orlok, ha scelto un completo nero a doppio petto dal taglio anni ’70, con pantaloni leggermente svasati, che ricordavano l’estetica retro. Willem Dafoe, invece, ha optato per un approccio più casual con una giacca in suede marrone e un dolcevita nero, dimostrando che lo stile rilassato può comunque risultare affascinante.

Lily-Rose Depp e il fascino senza tempo dello stile gotico

Il look di Lily-Rose Depp per la premiere di Nosferatu rappresenta un omaggio impeccabile al film e all’estetica gotica. L’abito Chanel scelto dall’attrice riflette la sua personalità camaleontica e la sua capacità di reinterpretare con naturalezza stili del passato.

Non è la prima volta che Lily-Rose, musa della maison Chanel, dimostra una tale affinità con il marchio francese: il suo stile personale, sofisticato e romantico, si è evoluto negli anni, portandola a diventare una delle figure di riferimento nella moda contemporanea.

Il suo look vampire-chic non è passato inosservato e ha ricordato l’iconica estetica anni ’90 di Winona Ryder in Dracula di Bram Stoker. Ogni dettaglio, dal colletto oversize ai bottoni edoardiani, era studiato per evocare l’immaginario gotico che domina il film di Eggers, ambientato in una città baltica del 1830. Questo approccio al guardaroba non solo si lega al tema del film, ma esalta anche la capacità di Lily-Rose di mescolare cinema e moda in una sinergia perfetta.

Un film, una moda: il legame tra cinema e stile

Nosferatu non è solo una celebrazione del cinema gotico, ma anche un esempio di come moda e arte si intreccino per raccontare una storia. La figlia di Johnny Depp, nel ruolo di Ellen Hutter, porta sullo schermo un personaggio complesso e affascinante, accompagnato da un’estetica che si riflette perfettamente anche fuori dal set. Come dichiarato dall’attrice stessa, “È stato importante dare voce a una donna che, in un’epoca simile, probabilmente non avrebbe avuto possibilità di esprimersi“.

Il regista Robert Eggers ha voluto rendere omaggio al classico del 1922 con una rilettura moderna, creando un universo visivo che combina il romanticismo gotico con l’orrore. Non è un caso che i costumi del film e dei red carpet abbiano adottato un’estetica altrettanto raffinata e d’impatto.