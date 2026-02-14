Vanessa Paradis torna in concerto in Italia: le foto ieri e oggi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA/ Getty Images Vanessa Paradis ieri e oggi

Torna in Italia una delle icone mondiali della musica francese: Vanessa Paradis. L’attrice e cantante francese sarà a Milano il 13 settembre 2026, per uno spettacolo che si annuncia unico nel suo genere.

Il ritorno in Italia di Vanessa Paradis

L’icona della musica francese, Vanessa Paradis, ha ufficializzato il suo ritorno in Italia per un unico appuntamento dal vivo. L’evento si terrà domenica 13 settembre 2026 presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

IPA

La data milanese rappresenta una delle tappe più attese del tour europeo legato alla promozione dell’ottavo lavoro in studio della popstar, Le Retour des beaux jours, pubblicato a ottobre 2025. Dagli anni ’80, quando esordì appena 14enne sulle scene, ad oggi, Vanessa continua ad essere un importante punto di riferimento per diverse generazioni.

Vanessa Paradis, gli esordi

Vanessa Paradis, sulle scene da quasi 30 anni, ha conosciuto i riflettori della ribalta quando aveva solo 14 anni: nel 1987, grazie al singolo Joe le taxi, viene eletta Lolita del pop mondiale. Il brano fa da apripista al suo primo disco M&J. Negli anni ’90, amplia il suo repertorio collaborando con artisti come Lenny Kravitz e pubblicando il suo lavoro più maturo, Variations sur le même t’aime.

Getty Images

Contemporaneamente, grazie ai lineamenti perfetti e all’eleganza innata, viene scelta come volto per il profumo Coco della maison Chanel. La collaborazione con il brand è stata lunga e proficua.

Vanessa Paradis, la fama e gli altri lavori

Il terzo album in studio della popstar francese – Vanessa Paradis – esce nel 1992 interamente in lingua inglese. Passeranno altri otto anni prima che Bliss, suo quarto lavoro, veda luce nel 2000.

Getty Images

Nell’agosto 2007 esce Divinidylle. L’album le permette di vincere un Victoires de la musique nelle categorie “Album di musica alternativa dell’anno” e “Artista femminile dell’anno“. Nel 2011 realizza, insieme a -M-, la colonna sonora del film d’animazione Un mostro a Parigi.

I suoi più recenti progetti discografici sono invece Love Songs (2013); Les Sources (2018) e Le Retour Des Beaux Jours (2025). Proprio per promuovere l’ultimo disco, Vanessa tornerà in Italia il prossimo autunno in un’unica data.

Vanessa Paradis, l’impegno al cinema

I successi di Vanessa Paradis non si limitano alla musica, ma abbracciano anche il grande schermo. Nel 1989, grazie a Noce Blanche, è stata premiata con il premio César come “Miglior promessa femminile” e con il premio Romy Schneider. Seguono altre pellicole di successo come La ragazza sul ponte, che le vale una seconda candidatura ai César; Elisa, di Jean Becker, e Uno dei Due di Patrice Leconte.

Getty Images

Dagli anni 2000 si impone soprattutto come protagonista di commedie ironiche quali Gigolò per caso; Il truffacuore e 11 Donne a Parigi.

Vanessa Paradis, gli amori e la famiglia

Icona di stile e di bellezza, Vanessa Paradis ha fatto parlare di sé anche per la tormentata vita sentimentale. L’attrice francese è stata legata negli anni ’90 a Lenny Kravitz e Johnny Depp: proprio dall’attore statunitense, a cui è stata legata per ben 14 anni, ha avuto i due figli Lily-Rose, oggi attrice di successo, e Jack John Christopher III.

IPA

Il 30 giugno 2018 Vanessa Paradis ha invece sposato il regista Samuel Benchetrit, a cui è tuttora legata.