È la figlia di una star di Cannes 2023 e sta conquistando tutti con il suo stile spregiudicato

Fonte: IPA Lily- Rose Depp, il suo stile (copiatissimo)

A guardarla i geni di famiglia si vedono molto bene, perché mamma e papà sono due bellissimi (e bravissimi) del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando Lily-Rose Depp, che ormai può dire addio all’etichetta di “figlia di” e godersi il successo e la carriera che si sta costruendo grazie a talento e fascino.

A Cannes 2023 ha brillato suo papà Johnny Depp, tornato sulla scena dopo il lungo processo mediatico che lo ha visto contrapposto alla ex Amber Heard, ma ha fatto furore anche Lily-Rose che è arrivata sul red carpet per presentare, in anteprima, la serie tv di cui è protagonista: The Idol.

Look alla moda, a volte spregiudicati, che veste alla perfezione, grazie al suo fisico longilineo e a quell’aspetto da top model, che la rendono leggiadra e perfetta. Del resto, qui c’è anche lo zampino di mamma Vanessa Paradis e di quella bellezza etera che l’ha accompagnata sin dagli esordi della sua carriera.

Lily-Rose Depp, pazzesca con i suoi look da diva

Attuale, moderna, regina dei mini-dress: Lily – Rose Depp è audace nei suoi look ed è una vera diva. Che ora può mettere da parte l’appellativo di “figlia di” e andare avanti a testa alta con la sua carriera. Anzi, forse, è già da tempo che sa perfettamente muoversi sulle sue gambe, ma a Cannes 2023 ha conquistato ancora una volta il cuore del pubblico.

La giovane attrice ha sfilato qualche giorno dopo papà Johnny Depp, emozionato per l’applauso che il pubblico in sala gli ha dedicato alla fine della proiezione. E se lui era tra i più attesi sulla Croisette, complice anche il ritorno sulle scene dopo il processo – con altissima attenzione mediatica – che lo ha visto contrapposto alla sua ex Amber Heard, non era da meno la figlia Lily -Rose.

A Cannes per presentare la serie The Idol, di cui è la protagonista, e che debutterà il 4 giugno su HBO (il 5 in Italia su Sky Atlantic), ha sfoggiato abiti cortissimi che lasciavano poco all’immaginazione. Ma sempre senza perdere di vista quello sembra essere il suo mantra nelle uscite pubbliche: essere super chic. Perché anche se si scopre non risulta mai volgare.

Parola d’ordine nero: dall’abito cortissimo, al tubino scintillante senza dimenticare (come ha mostrato nelle foto pubblicate su Instagram) il bustino – lingerie indossato con dei jeans.

Questo solo a Cannes, perché se si guardano le immagini di scena di The Idol si possono notare look davero audaci e trasgressivi, con tanta pelle scoperta. Nella vita lontana dai riflettori, però, la giovane attrice predilige uno stile casual e molto più comodo.

Lily – Roese Depp, la sua carriera ed è già una star

Modella, attrice, regina di stile copiatissima dalle giovanissime, ma non solo. Se per le uscite pubbliche Lily-Rose Depp opta per look che mettono in mostra il fisico da modella, per la serie tv The Idol e le esigenze di scena ha dovuto optare per uno stile molto più aggressivo: del resto porta sullo schermo una star del pop e come tale ha dovuto indossare abiti molto più disinvolti e disinibiti.

Classe 1999, ha iniziato a lavorare a 16 anni. Nel 2015 è diventata testimonial Chanel, mentre l’anno successivo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Ha all’attivo già tantissimi progetti e tra talento, bellezza e stile, non abbiamo dubbi: sentiremo parlare a lungo di lei.