È la figlia di uno degli attori più amati. A 23 anni è una giovane promessa

Fonte: Instagram Lily-Rose Depp in "The Idol" su Instagram

Lily-Rose Depp è cresciuta, ed è davvero una giovane promessa. La figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis è diventata una donna meravigliosa, di una bellezza quasi assurda. Proprio come il padre, ha scelto di seguire la strada della recitazione. E, ne siamo certe, saprà conquistare il suo pubblico. Sguardo accattivante, lineamenti difficili da dimenticare: a 23 anni è già pronta a conquistare il mondo.

Lily-Rose Depp, giovane promessa del cinema e della televisione

Nata nel 1999, metà francese e metà americana, è una vera e propria ispirazione per le teenager di tutto il mondo, e non solo. Icona di stile, amante della moda e dei set, ha cominciato sin da bambina a sfilare sui red carpet più importanti. Del resto, Lily-Rose Depp è figlia di Johnny Depp, uno degli attori più amati al mondo, e di Vanessa Paradis. Ma non ha ereditato solo la bellezza dai suoi genitori. Sì, anche il talento.

Poliedrica ed estremamente versatile, la Depp si è fatta conoscere proprio per il suo stile molto rimarcato e unico, tra look raffinati a tratti romantic-rock. Negli ultimi anni ha deciso di lanciare la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione, prendendo parte a più di dieci titoli. Ma è stata la moda la prima a “tenderle la mano”: la fama è arrivata quando nel 2015 ha preso parte alla sfilata della maison Chanel, scelta personalmente da Karl Lagerfeld.

Sin da giovanissima è stata abituata a districarsi tra set e red carpet, fino a quando non ha deciso di “abbracciare” il mondo della recitazione. Incarnazione perfetta dello stile “french-chic”, Lily-Rose Depp è quel che si definisce una giovane promessa. C’è la volontà, c’è lo studio e c’è anche il talento. Il che non guasta mai, ed è la ricetta perfetta per raggiungere il successo, anche con un cognome non facile da “portare”.

La star della serie The Idol

Sul suo account Instagram, Lily-Rose ha decisamente sbalordito i suoi follower. Il motivo? Ha condiviso una foto sul set di The Idol, serie televisiva firmata da Sam Levinson (l’autore di Euphoria, che ha avuto un successo stellare di critica e pubblico, raggiungendo dei record inaspettati). Co-prodotta da The Weeknd, al secolo Abel Tesfaye, al momento non c’è una data di uscita ma, dalle premesse e dalle anteprime disponibili, si preannuncia un successo.

C’è da dire che, per la prima volta in assoluto, abbiamo potuto ammirare Lily-Rose Depp in una veste diversa dal solito. Lo abbiamo detto: il suo stile, caratterizzato fortemente da un’influenza bon ton, è oggi più adulto, maturo. Decisamente diverso dalle sue uscite pubbliche sui red carpet o sul suo profilo Instagram.

L’outfit della Depp è adattato sul suo ruolo in The Idol: la serie, molto in stile alternativo, racconta una storia d’amore tra una star emergente del pop e un guru dell’auto-aiuto, che è anche il leader di una setta. Lo sfondo è Hollywood, teatro perfetto per il dramma e per ogni eccesso che potremmo mai immaginare. Non vediamo proprio l’ora di vederla, e di ammirare il talento poliedrico della Depp.