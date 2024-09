Ascolti tv del 9 settembre, l’Italia di Spalletti o Il diavolo veste Prada

Israele - Italia su Rai 1 per UEFA Nations League su Rai 1 tiene banco. Canale 5 risponde con "Il diavolo veste Prada"

Fonte: IPA Una scena del film "Il diavolo veste Prada"

Su Rai 1 è tornata nuovamente protagonista la Nazionale di calcio che ha sfidato Israele per la UEFA Nations League, dopo aver vinto contro la Francia. Canale 5 ha risposto con il mitico film, Il diavolo veste Prada.

L’Italia di Spalletti su Rai 1 ancora una volta non fatica a raccogliere lo share e a volare sull’Olimpo e niente può fare Miranda Priestly, alias Meryl Streep in Il diavolo veste Prada. Su Rete 4 Nicola Porro a Quarta Repubblica ha affrontato le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Si è occupato delle periferie abbandonate e in mano agli immigrati, da Roma a Firenze e del caso Bayesian con le ultime clamorose novità emerse dall’autopsia.

Su Rai 2 è andata in onda la seconda puntata di Storie di donne al bivio prima serata dove Monica Setta ha invitato sette donne, tra cui Rita Dalla Chiesa, Pamela Prati e Carmen Russo.

