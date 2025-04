Anne Hathaway, il glamour è nei dettagli: jeans brillanti e coda tirata per un colpo di scena elegante

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Anne Hathaway, 10 look che hanno fatto la storia

C’è qualcosa di straordinariamente disarmante in Anne Hathaway quando si presenta a un evento di moda. Non forza mai la mano, eppure cattura tutta la luce. Succede anche quando, come nel caso della sfilata Ralph Lauren Fall 2025 a New York, indossa un look dai toni neutri. Perché se c’è una cosa che Hathaway sa fare bene è trasformare l’essenziale in qualcosa di assolutamente memorabile.

Anne Hathaway, look neutro? Non proprio

Apparentemente discreto, il look di Anne Hathaway gioca su una palette cromatica calda e naturale, fatta di beige e avorio, ma il risultato finale è tutt’altro che timido. Il capo più sorprendente sono senza dubbio i jeans color champagne, tempestati di paillette ton sur ton su tutta la superficie, con strappi evidenti a livello delle ginocchia.

Il contrasto tra il tessuto distressed e le decorazioni scintillanti è il punto di svolta del suo outfit: un’idea firmata Ralph Lauren che reinventa il denim in chiave couture.

A rendere tutto ancora più elegante è l’abbinamento con un tank top bianco semplice, dalla scollatura arrotondata, infilato con disinvoltura nei pantaloni. Sopra, un trench beige lungo e destrutturato, con colletto ampio e maniche regolabili, che Hathaway lascia aperto per far intravedere i riflessi dei pantaloni sotto la luce. La scelta è tanto strategica quanto naturale: il trench diventa cornice, il jeans è la tela preziosa.

Fonte: Getty Images

Oro nei dettagli, come una moderna dea urbana

Il vero segreto del look, però, è nella cura dei dettagli. Anne Hathaway impreziosisce l’ensemble con una selezione di gioielli dorati che parlano una lingua elegante e decisa. Alle orecchie, piccoli cerchi in oro lucido. Al collo, un choker rigido dorato, sobrio ma visibile, che accentua la linea del collo e si sposa perfettamente con la scollatura del top. Alle dita, anelli sottili impilati, alcuni dei quali decorati con piccole pietre. Il tutto è calibrato alla perfezione, senza mai sovrastare il look ma amplificandolo con un’eleganza disinvolta.

Fonte: Getty Images

Ai piedi, un paio di sandali dorati con cinturino sottile e tacco a spillo, che aggiungono altezza e continuità cromatica. Il risultato è un equilibrio perfetto tra urban glam e raffinatezza contemporanea. Non c’è nulla di forzato, eppure ogni pezzo ha una voce propria nel racconto visivo dell’insieme.

Fonte: Getty Images

La coda sleek, tendenza beauty del momento

E poi c’è lei: la coda alta e tirata all’indietro, laccata e lucente, che da sola merita un paragrafo. È uno degli hairstyle più visti delle ultime fashion week, amatissimo da designer come Saint Laurent e Coperni, ma che in questa occasione trova nuova vita sul volto di Anne. È un’acconciatura che funziona perché slancia il viso, mette in risalto il make-up e aggiunge un tocco di pulizia sofisticata.

Il trucco è coerente: base glowy, labbra rosate, sopracciglia ben definite e un leggero smokey occhi che sottolinea lo sguardo senza appesantirlo. Niente contouring marcato o labbra teatrali. Solo tanta luce e una consapevolezza piena del proprio stile.

Seduta in prima fila accanto a Michelle Williams, Naomi Watts e Ariana DeBose, Anne Hathaway appare perfettamente a suo agio. Nonostante sia circondata da altre donne iconiche, riesce a catturare lo sguardo di tutti con un outfit che parla chiaro: la moda si fa anche con un jeans, se lo indossi con intelligenza e grazia.