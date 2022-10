Attrice con una delle voci più belle della storia del cinema,il 1 ottobre 2022 compie 87 anni ma sembra che il tempo non sia mai trascorso. Per lei che resta splendida con il suo viso dolce e rassicurante, così come per i suoi personaggi che l'hanno resa. Indimenticabile nei panni di Mary Poppins, forte e romantica nel musical Tutti insieme appassionatamente, fino al ruolo speciale nell'acclamata serie Bridgerton . Una carriera che vale la pena ripercorrere.