Elisabetta Canalis, il look di Halloween anticipato: lingerie e trasparenze

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis sa esattamente come si festeggia la notte di Halloween in grande stile, e questo lo si sa bene: i suoi travestimenti dedicati alla ricorrenza più spaventosa dell’anno arrivano sempre puntuali, lasciando chi guarda a bocca aperta mentre fantastica di volteggiare mascherato in qualche iconico locale nella città degli angeli. Appena qualche giorno fa la showgirl, infatti, avrebbe fatto ritorno negli Stati Uniti appositamente per celebrarla – come da tradizione – in compagnia della figlia Skyler Eva. E, sebbene manchi ancora qualche giorno, Little Crumb ha scelto di giocare d’anticipo sfoggiando, presso un party a tema in quel di Los Angeles, quella che non sbaglieremmo affatto a definire una mise da urlo.

Elisabetta Canalis: il look da paura in attesa di Halloween

Niente corna, sangue finto o canini posticci: che siano effetti scenici oramai sorpassati? In occasione di Halloween 2024 per il momento Elisabetta Canalis pare aver optato, pur sempre con un risultato da paura, per un look spiccatamente sensuale. Il riferimento? Il mondo della lingerie, grandissima tendenza dell’anno interpretata da più e più celebrities non appena possibile.

L’outfit in questione si allontanava fortemente dai cupi toni caratteristici degli abiti comunemente utilizzati per l’evenienza, bianco da cima a fondo. Protagonista assoluta la lunghissima vestaglia semitrasparente ed adorna di ricami floreali, dotata di cintura in seta in vita, tenuta strategicamente aperta a lasciarne intravedere al di sotto un completino intimo (anch’esso candido) in pizzo.

Alti tacchi, uno smokey magnetico sugli occhi ed una piega naturale sui capelli chiudevano il tutto. Qualcosa suggerisce che questa, per la Canalis, non fosse la spaventosa maschera ufficiale dell’anno, ma che si trattasse piuttosto di un furbo escamotage atto ad ingannare l’attesa. Per rabbrividire, dunque, non resta che pazientare ancora un po’.

Lingerie che passione: la piega sensuale delle tendenze

Mai come quest’anno la lingerie esce dai più reconditi cassetti del guardaroba per vestire, e nel vero senso della parola. A confermarlo non sono state soltanto le apparizioni di filiformi modelle di pizzo agghindate sulle passerelle della primavera-estate 2024, ma le audaci mise delle star a partecipare ai più vari eventi mondani. E, se durante gli ultimi mesi sfoggiare una bralette o una culotte con nonchalance è apparso quasi del tutto naturale, ora la sensuale tendenza sfida le più ardite invitandole ad affrontare pioggia e gelide temperature.

Tra i capi più gettonati per dominare il trend con facilità si annoverano i cosiddetti slip dress, abiti dal tessuto impalpabile e dalle sembianze di una sottoveste (sottratti al panorama fashion anni Novanta) che abbiamo visto sfoggiare in svariate versioni persino durante il recente New York City Ballet Gala. A questi si accompagnano gli sfacciatissimi hot pants, tutti quei reggiseni realizzati in pizzo e lacci, sofisticati corsetti con fiocchi da indossare sotto alle giacche alla stregua di normalissimi top, gambaletti ed intramontabili calze auto-reggenti.

Alla medesima categoria, ovviamente, appartengono anche i capi interamente in tulle trasparente – body, abiti medio-lunghi e gonne a tubino – che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Il modo giusto di indossarli, lontano dalla volgarità? Abbinare a questi dell’intimo dello stesso colore, per un nude-look sofisticato.