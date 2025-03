Elisabetta Canalis, la sua primavera è rock: il look con hot pants in pelle

Elisabetta Canalis dalla Città degli Angeli offre ai suoi followers il primo look della primavera e non c'è dubbio: la sua sarà super grintosa. Tutti i dettagli della mise di gusto rock della showgirl

Fonte: Getty Images Elisabetta Canalis

Con Los Angeles – dove vive – a far da sfondo, Elisabetta Canalis è solita tenere costante compagnia al proprio affezionato pubblico italiano condividendo abitualmente scorci di quotidianità attraverso il proprio profilo Instagram. Tra preziosi momenti con la piccola Skyler Eva, attimi di svago e miriadi di allenamenti ad alta intensità in palestra, non mancano ovviamente nemmeno altissimi picchi di glamour: a tal proposito, si è vista la showgirl dare il proprio fondamentale contributo in quanto ai primi look primaverili in circolazione. In che modo? È scritto nelle prossime righe.

Elisabetta Canalis, tutto sul look super rock con hot pants in vinile

Sarà una primavera all’insegna del rock, almeno secondo il modesto parere di Elisabetta Canalis: per una serata in spensieratezza con gli amici, tra cui il noto ex ballerino di Amici di Maria De Filippi Giuseppe Giofrè, anche lui residente a Los Angeles, la showgirl di origini sarde ha puntato il proprio look sul fascino sempiterno del nero e lo ha fatto in una modalità particolarmente grintosa.

Nel sensuale scatto sottostante ad introdurre un vivace carosello su Instagram, la si vede abbinare una camicia dalla vestibilità oversize ed il tessuto vedo-non vedo, rigorosamente con intimo abbinato, ed un trench lungo fino a sfiorare la caviglia a degli hot pants in lucido vinile nero.

I veri protagonisti della mise sono stati a loro volta accostati a delle collant nere velate, ad aggiungere se non altro un tocco d’eleganza extra al tutto. Una collana a catena ed una coda bassa con riga centrale et voilà, ecco il primo look della primavera 2025 servito.

Come replicarlo? Lo sappiamo noi: pare che gli shorts da capogiro, in pelle nera ed a vita bassa, siano firmati Courrèges e disponibili online per la modica cifra di 550 euro. Ma niente paura, con un po’ di fortuna se ne troveranno copie spudorate in men che non si dica a trend avviato.

Svelato il nuovo progetto segreto di Elisabetta Canalis: è lei la nuova testimonial di Triumph

Soltanto una decina di giorni fa, il web in fiamme mormorava di un presunto rientro in Italia “mordi e fuggi” di Elisabetta Canalis. Il motivo? Un nuovo progetto segreto.

A rivelarlo era stato Dagospia, che in merito aveva svelato: “Si mormora che l’ex velina sia rientrata in gran segreto a Milano per un esclusivo shooting fotografico ripartendo subito dopo per l’America. I ben informati dicono che presto diventerà il volto di un brand internazionale di intimo”.

Ebbene, pare sia tutto vero: appena una manciata di ore fa, ecco la conferma arrivare nientemeno che dalla diretta interessata con degli scatti che la ritraggono – splendida come sempre – in un completino intimo rosa cipria di Triumph.

“Orgogliosa di essere la nuova testimonial di @triumphlingerie”, si legge nella didascalia del post Instagram.