Elisabetta Canalis, colazione in lingerie e corpo scolpito: “Ciao Milano”

C’è qualcosa di magnetico in Elisabetta Canalis quando torna in Italia. Forse è il fascino di una bellezza che non teme il tempo, forse è la libertà con cui si mostra per quella che è: una donna consapevole, ironica, sexy e mai scontata. In queste ore ha acceso Instagram con una serie di scatti che raccontano il suo arrivederci a Milano: una lingerie fucsia, un piatto di uova e verdure in mano, gambe accavallate e sorriso smagliante. E la caption semplice e diretta: “Ciao Milano”.

Colazione in lingerie: la Canalis incanta ancora

Nell’ultimo carosello condiviso sul suo profilo Instagram, Elisabetta Canalis si mostra in uno dei suoi momenti più quotidiani, ma anche più disarmanti. Seduta su una sedia da hotel, con il piatto della colazione tra le mani e un paio di décolleté nere Christian Louboutin abbandonate ai suoi piedi, indossa soltanto un completino di lingerie in pizzo fucsia.

Il corpo scolpito e asciutto non è il solo dettaglio che cattura l’attenzione: è la sua espressione a raccontare molto di più. Ride, sorride, si gode l’istante. Una femminilità che non ha bisogno di pose studiate, né di filtri.

Nel carosello ci sono anche momenti più urban: Elisabetta passeggia per le strade di Milano con un look in total denim, composto da una camicia oversize e un paio di jeans loose fit, accompagnati da una maxi bag a spalla nera. La luce dei lampioni disegna riflessi lucidi sul pavé bagnato del centro storico, mentre lei guarda l’obiettivo con uno sguardo tra il nostalgico e l’irriverente. Milano le dona, e lei lo sa.

Infine, due istantanee in compagnia dell’amica Diletta Leotta: un piatto di spaghetti, risate sincere e quella complicità tutta femminile che racconta una serata semplice ma piena. E ancora una pizza napoletana appena sfornata, fumante, colorata, quasi un saluto visivo a una città che – tra moda, affetti e sapori – sembra sempre accoglierla a braccia aperte.

Elisabetta è tornata single? Spunta una seconda donna

Se da un lato c’è una Milano vissuta tra risate, shooting e pizze condivise, dall’altro si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile addio tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing che aveva lasciato tutto – lavoro e vita a Milano – per seguirla a Los Angeles. Da settimane, lui non compare più nei suoi scatti, e a dare corpo ai rumors è stato anche Gabriele Parpiglia, che non esclude una rottura silenziosa e definitiva tra i due.

Un dettaglio social alimenta il gossip: Elisabetta non segue più Cimpeanu su Instagram. E se i social non sempre sono la verità, spesso la riflettono più di quanto si pensi. Nessuna foto insieme, nessuna storia condivisa, nessun post che li ritragga uno accanto all’altra. Un silenzio che, nel linguaggio dei sentimenti online, sa di punto fermo.

Ma il retroscena più intrigante riguarda una terza presenza: Jessica Michel Serfaty, attrice e modella statunitense, già nota alle cronache per un passato legame con Leonardo Maria Del Vecchio. Anche lei sarebbe scomparsa dal radar social della Canalis. Le due erano amiche, o almeno lo sembravano, e l’ipotesi che Serfaty si sia avvicinata troppo a Cimpeanu rende il quadro ancora più torbido. Nessuna conferma, nessuna smentita. Solo una serie di indizi che, come spesso accade nel mondo dello showbiz, parlano più delle parole.

Elisabetta non è nuova a relazioni chiacchierate. Basti ricordare la sua storia turbolenta con Christian Vieri, chiusa – come ha raccontato lei stessa a “Belve” – tra tradimenti, gelosie e rotture dolorose: “Lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo“.

Poi è arrivato George Clooney, con cui ha vissuto una delle love story più discusse dei primi anni 2000, spesso messa in dubbio dai media, ma ricordata da lei con lucidità e rispetto: “In realtà è l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato”.

Dopo il divorzio con Brian Perri, Elisabetta sembrava aver ritrovato un equilibrio proprio con Georgian Cimpeanu. Un amore più maturo, lontano dai riflettori. Ma oggi, a guardare il suo ritorno a Milano e la sua vita documentata sui social, tutto fa pensare a una pausa di riflessione. O forse a una nuova pagina.