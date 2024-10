New York City Ballet Gala, pagelle look: chi arriva in lingerie (4), Sarah Jessica Parker esagerata (7)

Tra fouettés ed alta moda, durante la scorsa notte ha avuto luogo presso il prestigioso Lincoln Center di Manhattan - mecca degli amanti dello spettacolo - il 76esimo appuntamento del New York City Ballet Fall Fashion Gala. Una ricorrenza annuale fissa e sospirata, alla quale innumerevoli celebrità vestite in pompa magna prestano il loro lustro in onore della nota compagnia, fondata nel 1948 dai coreografi pionieristici George Balanchine e Jerome Robbins. Il meglio della coreografia moderna si è così fuso all’haute couture in una serata da sogno: come da programma, i fortunati invitati a sfilare sul red carpet sono stati accolti con un cocktail di benvenuto offerto da Ruinart Champagne, al quale è seguito il vero evento di spicco. È stata la volta della prima mondiale della coreografa newyorkese Caili Quan, al suo debutto per il NYCB, della première dello spettacolo della compagnia di Gianna Reisen e del Concerto per due pianoforti di Tiler Peck . Per concludere in bellezza, gli ospiti sono stati invitati ad una sontuosa cena sul lungomare del David H. Koch Theater. Forse il balletto non è la nostra materia, ma il fashion sicuramente sì: di seguito la rassegna dei look delle star presenti, ed annessi voti.