È tempo di pensare al costume per Halloween: un elenco dei più belli (e low cost) per la notte più paurosa dell'anno

Fonte: iStock Come ti vesti ad Halloween? I travestimenti belli e a un piccolo prezzo

Manca pochissimo al 31 ottobre, la notte più spaventosa dell’anno, e per festeggiare Halloween in grande stile non può certo mancare un costume terrificante che lasci tutti a bocca aperta. Dallo scheletro al vampiro, dallo zombie alla strega: le possibilità sono quasi infinite, basta lasciare libero sfogo alla fantasia. Vediamo quali sono i costumi per Halloween più belli (e low cost) da acquistare online, per sorprendere tutti i tuoi amici.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

Costumi per Halloween, i più spaventosi

Quando si parla di Halloween e di costumi da indossare non si può non partire con un grande classico dei travestimenti più paurosi: quello da scheletro. Si tratta di una tutina nera attillata, che abbraccia le forme e con la stampa che mostra tutte le ossa del corpo umano. A rendere più intrigante il tutto la presenza di fiori. Così sei spaventosa e bellissima.

Costume Neusky da donna Il look per travestirsi da scheletro ad Halloween

Il costume da suora richiama subito le atmosfere spettrali di alcuni dei più spaventosi film dell’orrore. Perché non sceglierlo dunque per la notte di Halloween? Una lunga tunica nera con ampio collo bianco, dall’ottima vestibilità, e un copricapo scuro per raccogliere i capelli: ecco tutto ciò di cui hai bisogno per una serata da paura. Per personalizzare il costume, non resta che aggiungere un grande crocifisso e delle calze a rete (meglio ancora se strappate).

Costume da suora Proprio come nei film horror: il costume perfetto per Halloween

Vuoi portare un tocco di sensualità anche alla festa di Halloween con i tuoi amici? Il costume da cameriera sexy è perfetto: il set include un miniabito nero con ricami, un grembiule in pizzo bianco, una fascia per i capelli, un collarino, due polsini in pizzo e persino un perizoma. Per renderlo più originale e adatto ad Halloween, puoi semplicemente aggiungere un po’ di sangue finto qua e là.

Costume da cameriera sexy Per essere la più sensuale di tutta la serata, con un pizzico di horror

Decisamente molto versatile, il mantello nero in velluto che si abbina a quasi ogni costume di Halloween. Lungo sino ai piedi e con tanto di cappuccio con cui coprirsi accuratamente, per rendere l’atmosfera ancora più spaventosa, ti trasformerà in un attimo nel perfetto vampiro. Ma puoi anche usarlo sopra a un altro costume, magari per una serata all’aperto: ti aiuterà a rimanere al caldo senza perdere una briciola di terrore.

Mantello con cappuccio L'ideale per mascherarsi da vampiro (o da abbinare a qualsiasi altro costume terrificante

I più originali costumi per Halloween

Sei alla ricerca di qualcosa di più originale? Il costume di Crudelia De Mon è quello che fa per te: potrai trasformarti in una delle più “cattive” dei cartoni animati, e di certo non passerai inosservata. L’abito nero aderente si abbina perfettamente alla stola a pois, che ricorda i dalmata del capolavoro Disney. Il set include una parrucca a caschetto bianco e nero con onde morbide e frangetta, guanti di raso rosso, un collarino nero e l’iconica sigaretta con bocchino.

Costume da Crudelia De Mon Trasformati nella perfida Crudelia De Mon per una notte da paura

Trasformarti in un’affascinante Morticia Addams con un semplice abito è facilissimo se poi il look si adatta anche a portare in scena una strega sensuale e spaventosa, allora è davvero versatile. Il vestito in stile gotico è la scelta ideale: dotato di un profondo scollo a rete sul petto, arriva fino a terra formando un piccolo strascico che ricorda le ali di un pipistrello. Stessa cosa fanno le maniche, che cadono sinuose verso il pavimento.

Abito da strega Lungo vestito in stile gotico

E per rimanere in tema, ecco la variante infermiera zombie: camice bianco lacerato, guanti e berretto da infermiera, tutto ovviamente con macchie di sangue davvero realistiche. Puoi aggiungere qualche dettaglio per essere ancora più spaventosa, ma un buon make up di Halloween (con abbondante sangue finto su tutto il corpo) sarà più che sufficiente per la tua festa da brividi.

Costume da infermiera zombie Un camice bianco macchiato di sangue, ed è subito film dell'orrore

Stanca di diavoletti, streghe, zombie e altre creature spaventose? Vestiti da angioletto: il set comprende un paio di ali bianche piumate e un cerchietto con aureola. Puoi abbinarci il tuo abito bianco preferito, e il costume è pronto. Se invece preferisci la versione dark, le ali e l’aureola nere sono perfette. In ogni caso, sarai la più sensuale (e spaventosa) di tutta la serata di Halloween.

Costume da angelo Disponibile nella versione classica e in quella dark, per diventare un vero angioletto

Gli abiti di Halloween sotto i 25 euro

Piccoli prezzi ma grande risultato: ci sono alcuni travestimenti che hanno un costo davvero minimo ma garantiscono un look davvero pauroso e originale.

Come quello per trasformarti in un Creepy Clown: si tratta di un vestito da pagliaccio, corto e dall’effetto assicurato. Poi si dovrà completare il tutto con un trucco adatto e, magari, una parrucca, ma già il resto fa moltissima scena.

Offerta Vestito da Creepy Clown Per trasformarti in un pagliaccio da brividi

Vuoi diventare un fantasma che sembra uscito dalle peggiori paure di tutti? Allora l’abito a tunica, di colore bianco, che arriva con lunga parrucca di capelli neri, è quello che fa al caso tuo. In poche mosse, infatti, sembrerai un po’ come Samara Morgan, il terrificante personaggio di The Ring. Per rendere il tutto più efficace si può colorare di bianco il viso: quel poco che spunterà dai capelli sarà molto pauroso.

Vestito da fantasma Per trasformarti in Samara Morgan di The Ring

Cosa c’è di più spaventoso della Morte? Ad Halloween puoi vestirti così grazie al set che comprende un mantello nero con cappuccio, falce, guanti e maschera che riproducono ossa e teschio. Basterà aggirarti per strade e stanza buie per entrare nella parte.

Vestito da Morte mantello completo di maschera, guanti e falce

I costumi più trend di tutti

Dai grandi classici ai trend del momento, ci sono alcuni costumi che sono all’ultima moda e ti faranno brillare ad Halloween. Infatti, nelle sale cinematografiche ogni anno arrivano pellicole cult, così come accade con le serie tv, che lanciano vere e proprie mode da seguire.

Tra le novità più amate vi è la Beetlejuice mania, nata dopo l’uscita ai cinema del seguito del celebre film firmato da Tim Burton. Il look perfetto è quello del protagonista: completo a righe bianco e nero, con tanto di cravatta, per entrare perfettamente nel mood del personaggio. E stupire tutti.

Costume da Beetlejuice Completo per trasformarsi in uno dei personaggi più iconici di sempre

Un altro costume favoloso è quello da Harley Queen, nel modello che ricorda la versione recitata da Lady Gaga in Jocker: Folie à Deux, film del 2024. Nel set in vendita vi sono: una giacca rossa, una gonna nera, un gilet senza maniche e delle calze. E puoi completare il tutto con il make-up adatto, per un effetto wow assicurato.

Costume da Harley Queen Set per far rivivere il personaggio nella versione di Lady Gaga

In attesa della seconda stagione di Mercoledì, perché non provare a portare in scena la piccola della famiglia Addams nella celebre scena del ballo? Lo puoi fare con un abito che ricorda quello pieno di volant, che indossa per il ballo scolastico. Nel set sono compresi cintura, parrucca e collana.

Costume da Mercoledì Per essere proprio come la giovane Addams la sera del ballo

I costumi di Halloween per le coppie

Se, invece, vuoi sfoggiare un look di coppia con un tuo amico o la tua persona del cuore, sappi che esistono costumi che fanno al caso tuo. Ad esempio, il doppio abito chirurgo – infermiera: il set è insanguinato e comprende camicia, pantalone, cappello, per il dottore, e maschera, vestito, grembiule e cappello per l’infermiera.

Pronti a essere terrificanti?

Una coppia di sposi ma che invece di commuovere fa decisamente paura: si può fare con il set che include vestito da sposa e velo per lei, completo giacca, pantaloni, capello e papillon per lui. Si completa il tutto con il trucco che riproduce il sangue, pelle bianchissima e occhiaie.

Set per sposi paurosi Vestiti per lei e per lui

Se, invece, si vuole puntare sull’ironia non mancano opzioni divertenti che si possono acquistare online. Come il costume Gin Tonic: una delle due persone si veste da super alcolico e l’altra da acqua tonica. Il risultato è uno dei drink più amati.

Amatissima anche la combo perfetta per i palati più golosi: una delle due persone si può trasformare in un uovo cotto mentre l’altra in pancetta: sotto basterà vestirsi con abiti scuri e il travestimento è “servito”.