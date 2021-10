Come realizzare un trucco Halloween facile con ciò che hai a casa

Il 31 Ottobre si avvicina e ti piacerebbe realizzare un trucco Halloween facile ma non sai come fare? Segui questi tips & tricks per creare un perfetto e spaventoso makeup Halloween con ciò che hai già a casa o con pochi prodotti facilmente reperibili. Anche se non hai esperienza o se non sei un makeup artist puoi divertirti a creare un trucco horror facile, un trucco da zombie, da scheletro, da strega o sbizzarrirti con la tua fantasia.

Come fare delle ferite realistiche con la cera del formaggio

Uno dei makeup halloween che fanno più scena sono sicuramente quelli che prevedono sangue finto e ferite. Realizzarle non è poi così difficile, soprattutto perché per ottenere un effetto molto realistico non è necessario spendere soldi in prodotti specifici per effetti speciali. Infatti vi basterà riciclare la cera che ricopre certi tipi di formaggi.

Togliete la cera dal formaggio e lavoratela con le mani per farla diventare morbida, ma non troppo. Pulite perfettamente la pelle, anche con un tonico, e non applicate creme o prodotti untuosi. A questo punto prendete una piccola quantità di cera, datele la forma della ferita che volete realizzare, aiutandovi con qualche foto per dargli un aspetto più realistico. Applicatela sulla pelle e cominciate ad appiattire i bordi, in modo che rimanga ben aderente al vostro viso. Potete aiutarvi con le dita o con una spatolina, in modo da non lasciare alcuno spessore.

Se pensate di sudare o volete che la cera rimanga sicuramente attaccata, potete usare un po’ di colla per ciglia finte o del mastice cosmetico che garantirà una tenuta ancora maggiore. Con uno stuzzicadenti, poi, create il solco vero e proprio della ferita, aprendolo poi leggermente con le dita. A questo punto non vi resterà che colorarla e darle tridimensionalità con matite e ombretti e applicare del sangue finto.

Un altro metodo per creare le ferite: con la carta igienica

Non solo con la cera, le ferite per un trucco Halloween veloce e facile possono essere create facilmente anche con della carta igienica. Separate i veli della carta igienica e ricavate dei pezzetti o delle striscioline strappandola con le dita, in modo che non risultino troppo regolari. Vi serviranno poi della colla vinilica (atossica e adatta ai bambini) e un pennello di poco valore, che eventualmente potete buttare via.

Mettete la colla vinilica in un recipiente, intingete il pennello, poi posizionate la striscia di carta igienica dove volete realizzare la ferita e cospargetela di colla. Aiutatevi con un asciugacapelli per far asciugare più velocemente gli strati e continuate a sovrapporre carta igienica per dare maggiore spessore. Cercate di appiattire bene i bordi della carte igienica, applicandone solo un velo, dove volete che la ferita finisca, in modo che non ci sia uno scalino con la pelle e l’effetto finale risulti più realistico.

Fate asciugare bene la ferita e con delle forbicine da unghie o uno stuzzicadenti bucate la ferita di carta igienica e tagliatela per creare il solco in cui successivamente applicherete del nero, rosso, viola o i colori che vi serviranno per creare la vostra ferita. Potete poi procedere con del sangue finto per renderla ancora più realistica.

Una ricetta semplicissima per creare il sangue finto liquido

Realizzare il sangue finto è davvero molto facile e veloce, servono pochissimi ingredienti di facile reperibilità, che potreste già avere in cucina. Ci sono tante ricette davvero facili, tutte accomunate dal fatto che vi servirà del colorante alimentare rosso per dare il colore tipico del sangue.

Una prima ricetta prevede l’utilizzo di miele o caramello liquido miscelato con caffè solubile o cacao in polvere. In un recipiente applicate qualche cucchiaino di caffè o cacao, in base a quanto sangue volete realizzare e dell’acqua. Non esagerate, potrete sempre aggiungerne ancora in seguito. Mescolate per eliminare i grumi poi applicate qualche goccia di colorante alimentare, proteggendo le mani con dei guanti per non macchiarvi.

A questo punto mescolate e regolate la densità del sangue finto e il colore, provandolo su un pezzo di carta. Se il sangue risulterà essere troppo chiaro aggiungete del caffè o del cacao, se invece sarà troppo scuro potete schiarirlo con dell’amido di mais. Se il sangue risulta invece troppo denso aggiungete un po’ di acqua in più, al contrario se vi sembra troppo liquido aggiungete cacao, caffè e amido di mais in modo da non perdere il colore desiderato.

Al posto dell’amido potete anche utilizzare della farina, facendo attenzione a non lasciare grumi e setacciandola all’interno del recipiente. Attenzione perché la farina è più spessa, perfetta quindi se volete un sangue più denso, per creare un effetto di ferite vecchie con sangue coagulato. In questo caso aggiustate anche il colore, perché il sangue risulterà molto scuro. Tutti questi metodi sono sicuri da utilizzare anche sulla bocca o vicino perché contengono solo ingredienti commestibili, anche se il sapore non sarà proprio dei migliori.

Le matite essenziali per realizzare un trucco Halloween facile

Prodotti essenziali per realizzare dei makeup Halloween facili sono le matite occhi e labbra. Con una matita rossa potete realizzare un effetto di occhio rosso e stanco applicandola nella rima ciliare interna superiore e inferiore o, se ben appuntita, potete realizzare vene e capillari sotto gli occhi o sul viso, per un trucco Halloween vampiro ad esempio. Sfumate un ombretto rosso o viola sotto l’occhio e poi con la matita create le vene, un trucco davvero facile e veloce da realizzare, anche per un invito ad un party di Halloween dell’ultimo minuto.

La matita rossa, così come quella viola, marrone e nera, potete utilizzarla anche per colorare le vostre ferite, magari nel solco, per intensificare la profondità e dare tridimensionalità. Con la matita nera o rossa, poi, potete creare delle lacrime, la bocca di un clown o, molto semplicemente, realizzare delle striature nere sotto gli occhi, per dare l’idea di un trucco Halloween demone.

Se non amate molto i trucchi Halloween, invece, potete utilizzare la matita nera sulle labbra, senza la necessità di comprare un rossetto specifico. Realizzate un trucco nero molto carico sugli occhi, magari aggiungete un tocco di rosso e il makeup Halloween è servito.

Gli ombretti più utili: rosso, viola, blu, giallo, nero e verde

Così come per le matite, anche gli ombretti nero, viola, rosso e marrone sono utili. Potete realizzare semplici trucchi sugli occhi ma soprattutto creare le sfumature delle vostre ferite per renderle più veritiere. Anche il giallo e il verde possono servire, soprattutto se realizzerete un trucco Halloween zombie o se avete intenzione di creare ferite infette. In questo caso, infatti, non essendo fresche, saranno presenti del pus o dei lividi, ecco perché il verde e il giallo serviranno per dare l’illusione di una ferita non curata che è lì da qualche giorno.

Rossetto liquido rosso e nero per sbizzarriti con makeup dark

Anche il rossetto liquido può essere utile per realizzare trucchi Halloween facili e veloci fai da te. Il rossetto liquido nero, così come la matita, si utilizza sulle labbra ma, se specificato sul prodotto, anche sugli occhi per creare lacrime, solchi o da sfumare grossolanamente sulle palpebre, per un look grunge.

Per creare delle lacrime o del sangue finto, poi, potete miscelare su una superficie adatta dal gloss per le labbra e il rossetto liquido, rosso o nero. Regolate la consistenza e poi applicatelo sotto l’occhio e lasciatelo colare, un metodo ancora più rapido per creare lacrime o sangue finto.

Fondotinta chiarissimo e cipria bianca sono altri due must have

Per schiarire l’incarnato, magari per realizzare un trucco Halloween da vampiro, da fantasma o dare un effetto di colorito non sano, potete utilizzare del cerone bianco ma anche un fondotinta molto più chiaro del vostro incarnato andrà bene. Applicatelo sul viso in quantità abbondante e sfumatelo, ma dovrà coprire bene la pelle e sbiancarla, quindi meglio se a effetto opacizzante. Applicate tanta cipria in polvere libera bianca, aiutandovi con un piumino per fissare al meglio il fondotinta e darvi un aspetto ancora più bianco.

La colla stick, l’alleata per coprire le sopracciglia

Questa tecnica serve per realizzare trucchi Halloween più difficili, ma non impossibili. Se volete coprire le sopracciglia, magari per ridisegnarle più in alto, dargli qualche forma particolare o per creare delle ferite in quella zona, potete utilizzare della semplice colla in stick. Applicatela sulle sopracciglia in quantità, poi pettinatele tutte verso l’alto con l’aiuto di uno scovolino.

Appiattitele più che potete in modo che non creino spessore, fate asciugare la colla e nel caso ripetete l’operazione finché non rimarranno proprio aderenti alla pelle. A questo punto tamponate della cipria per creare una base e asciugare completamente la colla, poi coprite le sopracciglia prima con del correttore arancione, per camuffare il marrone delle sopracciglia, poi procedete con l’applicazione del fondotinta, del vostro colore o più chiaro.