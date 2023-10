È iniziato il conto alla rovescia per la festa più spaventosa dell’anno. Manca ormai meno di un mese ad Halloween e c’è chi ha già iniziato i preparativi. Tra questi, naturalmente, anche Heidi Klum che, anno dopo anno, stupisce con costumi elaboratissimi, originali e decisamente horror. Sul suo profilo Instagram, la modella ha svelato un indizio sul prossimo travestimento.

Heidi Klum: l’indizio sul costume di Halloween

Non c’è dubbio, anche quest’anno, il costume di Halloween di Heidi Klum lascerà tutti di stucco. E la modella è così estrosa nei suoi travestimenti, che non c’è rischio di rovinare la sorpresa neppure lasciando trapelare qualche indizio in anticipo. Sul suo profilo Instagram, Klum ha postato un video che lascia velatamente intendere qual è il costume scelto per quest’anno.

Il video mostra l’artista Josh Hernandez, intento a disegnare con i gessetti il volto della top model tedesca, con i lineamenti marcati e uno sguardo che sembra uscito dritto dritto da un film horror. Nessuna didascalia esplicativa, nessun commento. Spazio alle ipotesi e alle scommesse. A cosa si ispirerà la matta che lo scorso anno si è travestita da un (a dir poco realistico) verme gigante?

Pare che Klum abbia iniziato a pensare al nuovo travestimento già da un anno: “Ho passato notti insonni” ha raccontato. E sembra anche che parenti e amici nutrano parecchi dubbi sul nuovo costume, le hanno consigliato di pensare a qualcos’altro, ma lei resta impassibile: “Devo ammetterlo, lo adoro. E poi, a mio istinto, sento che sarà bello”. Non vediamo loro di scoprire cosa ci riserverà quest’anno.

I costumi più incredibili di Heidi Klum

Per Heidi Klum Halloween è tutto tranne che un gioco. La modella, ogni anno, più che costumi indossa delle vere e proprie installazioni artistiche. Non si limita a scegliere gli abiti giusti, ma si costruisce addosso un nuovo volto, un nuovo corpo. Quando si dice calarsi nella parte. L’anno scorso era irriconoscibile (e vorrei vedere) nelle sembianze di un verme, con tanto di marito a far da pescatore.

C’è stata poi la volta in cui ha indossato i panni di una a dir poco inquietante ma (bisogna ammetterlo) anche sensuale aliena – sempre con il marito immolato a far da accompagnatore. Indimenticabili anche i costumi da Fiona e Shrek, più veri degli originali; quello di Jessica Rabbit e come dimenticare, infine, il travestimento da Lady Godiva, con tanto di cavallo in carne e ossa.

Il party di Halloween più esclusivo dello star system

Se Heidi Klum si impegna così tanto per i suoi costumi è perché deve portare onore al suolo ruolo di regina di Halloween. Da anni e anni, la modella tedesca ospita il party più esclusivo del 31 ottobre, cui solo i vip più in voga del momento possono partecipare – a patto di indossare un travestimento degno dell’occasione. Lo scorso anno, tra camerieri fasciati da mummia e ballerine immerse in vasche da bagno piene di sangue, tra gli invitati c’erano Elon Musk, Julia Fox, lo stilsita Jeremy Scott e i più popolari tra i partecipanti del talent show per draq queen RuPaul’s Race.