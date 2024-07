Ascolti tv del 9 luglio, Spagna-Francia non lascia spazio a nessuno. Nemmeno a lei

Fonte: Getty Images Sissi, la giovane imperatrice

Gli Europei 2024 sono agli sgoccioli. Su Rai 1 in prima serata è andata in onda la partita Spagna-Francia e non c’è spazio per altri sul podio degli ascolti tv. Anche se su Italia 1 sono tornate Le Iene presentano: Inside e su Rai 3 Sissi, la giovane imperatrice.

L’attenzione del pubblico televisivo martedì 9 luglio è tutto catalizzato sulla semifinale degli Euro 2024, Spagna-Francia. Il resto della programmazione ha visto su Italia 1 Le Iene presentano: Inside. La puntata s’intitola La serie sulla morte di Mario Biondo ha raccontato tutto?, e ha messo in risalto tutte le situazioni poco limpide di cui la serie Las últimas horas de Mario Biondo, dedicata a questa vicenda, non parla mai. Mentre su Canale 5 protagonista è stato Robert Redford col film L’uomo che sussurrava ai cavalli.

Dopo i buoni ascolti della scorsa settimana, su Rai 3 è andato in onda il secondo capitolo della fortunatissima saga dedicata a Sissi, interpretata da una giovanissima Romy Schneider. Nel 1854 la giovane Elisabetta di Baviera ha sposato l’imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo.

La zia di quest’ultimo s’intromette nelle faccende dei giovani sposi, considerandoli troppo inesperti per mandare avanti famiglia e affari di corte. Quando nasce Sofia, la prima bambina della coppia, viene allontanata dalla madre, che non se ne fa una ragione e torna dalla sua famiglia a Monaco.

Prima serata, ascolti tv del 9 luglio: gli Euro 2024 stravince

Access Prime Time, dati del 9 luglio

Ascolti tv Preserale, dati del 9 luglio

