Ascolti tv del 21 ottobre, Montalbano domina. Stefano De Martino non convince

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

ANSA Luca Zingaretti, protagonista de 'Il Commissario Montalbano'.

Su Rai 1 l’appuntamento del martedì sera è sempre con Il Commissario Montalbano il cui successo non è messo in discussione da nessuno, anche se viene trasmesso in replica.

Se Luca Zingaretti è il re della prima serata, Canale 5 ha risposto con una nuova puntata della soap La Notte nel Cuore. Mentre su Italia 1, la puntata del Le Iene – presentano Inside è stata dedicata al caso Garlasco con tutte le novità dell’inchiesta che si è riaperta dopo 20 anni dalla morte di Chiara Poggi.

Su Rete 4 invece è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della tregua di Gaza, già in bilico. Su Rai 2 è andata in onda Freeze e su Rai 3 il film Il coraggio di Blanche.

Se questa è stata la programmazione della prima serata, nel prime time la sfida come sempre è stata tra Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Ormai sembra uno scontro diretto tra i due presentatori Stefano De Martino, l’eterno secondo che nemmeno Montalbano riesce a far decollare per davvero, e Gerry Scotti, il fenomeno dei quiz.

Prima serata, ascolti tv del 21 ottobre: vince Montalbano in replica. Bene le Iene Inside

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.783.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.160.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 429.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1, dopo l’anteprima di 37 minuti (1.006.000 – 4.7%), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.358.000 spettatori con il 10.6%. Su Rai3 Il coraggio di Blanche segna 487.000 spettatori (2.5%). Su Rete4, dopo la presentazione di 21 minuti (472.000 – 2.2%), È Sempre Cartabianca totalizza 534.000 spettatori (4.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.479.000 spettatori e l’8.9% e 469.000 spettatori e il 7.9% nell’ultima parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 795.000 spettatori (5.1%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 320.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 21 ottobre

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 21 ottobre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 21 ottobre