Gino Paoli annulla un altro concerto per motivi di salute: come sta

Gino Paoli ha annullato l’ennesimo concerto, e i fan sono – giustamente – preoccupati per le sue condizioni di salute. Il cantautore ha contribuito a fare la storia della musica italiana: ne è un pilastro, una colonna portante. Sebbene le nuove generazioni preferiscano un altro tipo di sound, le nostre mamme e nonne se lo ricordano bene e spesso attendono un suo spettacolo. Sì, perché, nonostante l’età – compirà 87 anni il prossimo 23 settembre – Paoli non si è mai allontanato dalla sua musa ispiratrice, la musica.

Il concerto cancellato da Gino Paoli si sarebbe dovuto tenere l’8 agosto al Festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Non è il primo che tuttavia viene annullato, soprattutto nel corso di quest’estate. Purtroppo, i problemi di salute di Paoli lo stanno tenendo lontano dal suo amatissimo palco e dall’affetto degli appassionati delle sue canzoni.

A dare l’annuncio del concerto annullato è stata la Fondazione del Festival della Versiliana, scrivendo nella comunicazione ufficiale per “motivi di salute” dell’artista, inviando naturalmente “i più sinceri auguri di pronta guarigione”. Tra gli impegni finora annullati da Paoli, si citano anche il concerto con Danilo Rea all’Arena San Domenico di Forlì del 26 luglio e la serata finale di Umbria Jazz 21, cui avrebbe dovuto prendere parte domenica 18 luglio.

Quali sono le attuali condizioni di salute di Gino Paoli? Come sta l’artista? A fare chiarezza sui recenti annullamenti è stato Fanpage, in occasione del rinvio di una tappa del tour “Una lunga storia“, che si sarebbe dovuta tenere il 12 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Paoli soffre di una labirintite acuta. Inizialmente, Paoli aveva affermato di avere solo un leggero malessere: in seguito, a causa dei forti dolori, gli è stata diagnosticata un’infiammazione avanzata all’orecchio.

Il tour rappresenta un appuntamento importante per Paoli, che festeggia più di 60 anni di carriera trascorsa tra pianoforti, microfoni e le sue canzoni. L’artista è sempre stato molto riservato, e dunque si sa ben poco delle sue condizioni per il momento. Per rimandare un concerto l’8 agosto, tuttavia, significa che la strada della guarigione è ancora lunga: non possiamo che sperare che si riprenda in fretta e che possa tornare a calcare il suo amatissimo palcoscenico.