Maria Grazia, concorrente e protagonista della puntata del 21 ottobre 2025 di "Affari Tuoi", ha svelato di aver detto una bugia al conduttore Stefano De Martino

Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Affari Tuoi nella serata del 21 ottobre 2025. Come sempre, al fianco dell’amatissimo conduttore, c’era il comico Herbert Ballerina e il cagnolino Gennarino, che è stato cruciale per una dolce conclusione dell’episodio in questione. La concorrente protagonista di puntata, infatti, non ha portato a casa un grande bottino dallo scambio dei pacchi, ma è riuscita ad accaparrarsi il bonus di 3000 euro assegnato dalla mascotte dello show televisivo.

Maria Grazia, giocatrice scelta dalla sorte per l’episodio, ha però ammesso di aver mentito al conduttore del programma televisivo.

Maria Grazia confessa una bugia

Affari Tuoi occupa la fascia pre-serale di Rai Uno e ha conquistato il cuore e l’attenzione di numerosi telespettatori, anche se la sfida all’ultimo ascolto con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti è sempre aperta. In ogni puntata, un protagonista gioca con il conduttore Stefano De Martino e con i colleghi pacchisti per provare a conquistare il bottino da 300.000 euro.

Nella puntata del 21 ottobre 2025 è stata selezionata Maria Grazia come protagonista. La concorrente calabrese, funzionario comunale del Municipio di Corigliano Rossano, ha raccontato di non essere sposata e di non avere figli, presentandosi in studio con la mamma Assunta.

Quello che Maria Grazia non ha rivelato fino alle ultime battute è il suo particolare legame con l’Emilia Romagna: ha studiato all’università di Bologna. Solo verso la fine della puntata la concorrente ha confessato questo dettaglio, ammettendo di aver mentito nelle puntate precedenti quando il conduttore le aveva fatto domande a riguardo. Herbert Ballerina ha commentato con ironia: “Allora ce l’hai tenuto nascosto, siamo costretti a squalificarti”.

Per onorare quel periodo felice trascorso nel capoluogo emiliano e vista la coincidenza con l’estrazione della nipotina, Maria Grazia ha deciso di cambiare il suo pacco numero 14 con il numero 11 dell’Emilia Romagna: “Lei ha pescato l’11, questa sera si trovava nella regione che per me è stata un pezzo di vita”.

Ma il cambio non ha portato fortuna: alla fine della puntata, aprendo il nuovo pacco, ha trovato solo 50 euro.

Maria Grazia, giocata sfortunata

Maria Grazia ha tenuto i telespettatori di Rai Uno col fiato sospeso durante la sua avventura ad Affari Tuoi. La concorrente calabrese, grazie a una serie di giocate fortunate, è riuscita a eliminare subito diversi pacchi blu, facendo sperare in un sostanzioso bottino.

Dopo aver rifiutato diverse offerte monetarie, in chiusura di puntata ha effettuato il fatidico scambio, trovando nel pacco solo 50 euro contro i 50.000 di quello lasciato. È riuscita comunque a portare a casa i tremila euro del Bonus Gennarino: “Per fortuna che c’è Gennarino, addolcisce la pillola”.