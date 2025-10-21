Ascolti tv del 20 ottobre, Blanca non dà scampo. Gerry Scotti e De Martino non demordono

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Una nuova settimana televisiva è iniziata e su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Blanca 3 che puntualmente si è scontrata con il Grande Fratello su Canale 5.

Maria Chiara Giannetta, protagonista di Blanca 3 insieme a Enzo Paci (leggi la nostra intervista), e a Giuseppe Zeno, fino ad ora ha lasciato poco spazio in fatto di ascolti tv a Simona Ventura che con il suo Grande Fratello non ha brillato. Almeno per il momento, ma aspettiamo di stupirci.

Intanto, nel prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 continuano a darsi battaglia. Il primo tenta qualunque cosa pur di raggiungere il suo avversario nello share ma per ora non ha ottenuto i risultati sperati.

Il resto della prima serata ha visto su Rete 4 Quarta Repubblica e su Italia 1 Jack Reacher – La prova decisiva. Invece su Rai 2 abbiamo ritrovato Lo spaesato e su Rai 3 Lo stato delle cose con Massimo Giletti. Mentre su La7 La Torre di Babele Corrado Augias si chiede “Come si fa la pace?”.

Prima serata, ascolti tv del 20 ottobre: Blanca 3 spopola, GF flop

Su Rai 1 Blanca 3 incolla al piccolo schermo spettatori pari 3.915.000 spettatori pari al 23.9% di share, mentre su Canale 5 il Grande Fratello piace a 1.873.000 spettatori con uno share del 14.2%.

Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 674.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Jack Reacher – La prova decisiva appassiona 1.182.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Lo stato delle cose segna 993.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 674.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 769.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 700.000 spettatori (4.1%). Sul Nove Little Big Italy raduna 450.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 20 ottobre: Gerry Scotti imbattibile

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.234.000 spettatori (20.3%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.036.000 spettatori (23.2%) dalle 20:53 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.323.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.420.000 spettatori pari al 25% dalle 20:48 alle 21:52.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 497.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.148.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.177.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.373.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 999.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 888.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.939.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 636.000 spettatori e il 3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 559.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.428.000 spettatori pari al 25.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.604.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.973.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.185.000 spettatori (20%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (418.000 – 3.5), N.C.I.S. Hawai’i 462.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 616.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 280.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. Miami segna 504.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.427.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 940.000 spettatori (4.9%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 909.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 820.000 spettatori (4.9%), mentre La Promessa appassiona 1.000.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X raduna 297.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 447.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (321.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 701.000 spettatori con il 3.7%.