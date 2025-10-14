Ascolti tv del 13 ottobre, è la serata di Blanca. Ma Stefano De Martino arranca

Una nuova settimana è iniziata all’insegna della grande fiction. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Blanca 3 e Canale 5 ha risposto con un altro appuntamento del Grande Fratello.
Simona Ventura, al timone del GF su Canale 5, mette in atto ogni astuzia per vincere la gara degli ascolti tv ma è difficile battere Maria Chiara Giannetta, protagonista della fiction Blanca 3, con Giuseppe Zeno ed Enzo Paci.
Ma prima delle due super protagoniste della prima serata, si sono scontrati a colpi di share Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5.
Il resto della programmazione in prima serata ha visto su Rai 2 il ritorno di Teo Mammucari con Lo Spaesato. Su Rete 4 è andato in onda Quarta Repubblica dove si è parlato della storica firma dell’accordo di pace in Medio Oriente. Su La7 Corrado Augias ha condotto La Torre di Babele, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Massimo Giletti con Lo stato delle cose.
Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 13 ottobre