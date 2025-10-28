Ascolti tv del 27 ottobre, Blanca inarrivabile e De Martino in bilico

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Una nuova settimana televisiva è iniziata e puntuale lunedì sera Rai 1 ha mandato in onda un nuovo episodio di Blanca 3 che puntualmente si è scontrato con il Grande Fratello su Canale 5. Mentre Stefano De Martino con Affari Tuoi è sempre più in bilico. E Gerry Scotti vola.

Ormai siamo arrivati alla penultima puntata di Blanca 3 e molti nodi sono venuti al pettine, ma soprattutto la fiction con Maria Chiara Giannetta ed Enzo Paci (leggi la nostra intervista) non ha mai perso la pole position degli ascolti tv, stracciando inevitabilmente il Grande Fratello con Simona Ventura al timone, che fatica a decollare.

Il resto della programmazione della prima serata ha visto su Rete 4 Quarta Repubblica dove è stata trasmessa un’intervista al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sugli affitti brevi. Su Rai 3 è tornato Giletti con Lo stato delle cose. Rai 2 ha mandato in onda Lo spaesato e Italia 1 il film Jack Reacher – Punto di non ritorno. Su La7 a La Torre di Babele si è partiti dall’attentato subito da Sigfrido Ranucci per rispondere alla domanda “Informare stanca?”.

Prima serata, ascolti tv del 27 ottobre: Blanca 3 senza rivali

Su Rai 1 Blanca 3 incolla al piccolo schermo 3.884.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.864.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 619.000 spettatori pari al 3.8%.

Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno intrattiene 1.384.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 867.000 spettatori (6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 594.000 spettatori (4.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 822.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 660.000 spettatori (4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 342.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 27 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.141.000 spettatori (20.5%) e Affari Tuoi arriva a 4.822.000 spettatori (22.9%) dalle 20:50 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.947.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.327.000 spettatori pari al 25.4% dalle 20:45 alle 21:53.

Su Rai2 TG2 Post interessa a 473.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.222.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.162.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.362.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.016.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 916.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.743.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 499.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 543.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 ottobre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 3.442.000 spettatori pari al 23.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.656.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.217.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.322.000 spettatori (20.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (489.000 – 3.7%), N.C.I.S. Hawai’i 573.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 667.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 357.000 spettatori (2.3%), mentre C.S.I. Miami segna 599.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.438.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 1.104.000 spettatori (5.8%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 915.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 962.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa appassiona 982.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 299.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 416.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (362.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 749.000 spettatori con il 3.9%.