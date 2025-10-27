La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui scatenati. Colpo di scena sul finale

Gerry Scotti e Samira Lui si scatenano a La Ruota della Fortuna e la puntata riserva un colpo di scena.

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti torna il 27 ottobre con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. La trasmissione di Canale Cinque continua a intrattenere e divertire il pubblico, pronta a premiarla con ascolti record.

La Ruota della Fortuna, Gerry si scatena e Lorenzo è il nuovo campione

Un Gerry Scotti scatenato ha aperto la nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Il conduttore ha salutato il pubblico, più energico e scoppiettante che mai, ballando al ritmo di salsa. “Una nuova trasmissione inizia con il ritmo e i colori del nostro programma!”, ha spiegato, accogliendo in studio anche Samira Lui.

Un’energia che Gerry ha portato con sè soprattutto al Round Musicale, dove si è scatenato sulle note di Smoke on the Water dei Deep Purple. Contagiando anche Samira Lui che ha improvvisato un balletto. L’intesa fra il conduttore e la showgirl è palpabile, così come il loro reale divertimento durante lo show di Canale Cinque.

Il gioco si è concluso con un colpo di scena. Lorenza ha perso per un pelo il suo titolo, lasciando il posto di Campione a Simone con un bottino di 14.600 euro. “Pazzesco, una vittoria all’ultimo centimetro”, ha commentato Scotti. Il conduttore ha poi congedato anche la concorrente Anastasia, che sin dall’inizio era apparsa candidata per la vittoria.

A chiudere la trasmissione la Ruota delle Meraviglia, dove Simone ha ottenuto l’assegno da 15.000 euro.

La scelta della Rai: Affari Tuoi si accorcia

Nel frattempo continua lo scontro a distanza fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, fra ascolti e dati auditel, ma anche nuove strategie per conquistare il prime time. L’ultimo cambiamento arriva dalla Rai che ha scelto di accorciare il programma di Stefano De Martino per consentire di iniziare la prima serata di Rai Uno in anticipo.

Ad annunciarlo è stato Williams Di Liberatore, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time che ha spiegato: “Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma Affari Tuoi, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time”.

Di Liberatore ha precisato che si tratta di “una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti”. La riduzione di Affari Tuoi non sarà fissa, piuttosto si adatterà alle esigenze, in modo flessibile.

“Naturalmente – ha aggiunto – è una ottimizzazione fatta sulla base delle serate e della lunghezza dei programmi che seguono e che precedono ‘Affari tuoi’, cercando di non penalizzare di molto la performance degli ascolti. Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico”.

La questione era stata sollevata già qualche giorno fa da Stefano De Martino, ospite del Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni. “Nel menù della serata, noi siamo l’antipasto – aveva spiegato il conduttore – e dovremmo fare in modo di essere un ottimo antipasto, così da lasciare lo spazio giusto nello stomaco dei telespettatori per poter godere anche del primo, il piatto forte, che è sicuramente la prima serata”.