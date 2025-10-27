Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Affari Tuoi, 27 ottobre 2025: crisi di coppia sfiorata

La puntata di Affari Tuoi di lunedì 27 ottobre ha avuto inizio col sorriso, come tutte le altre. Ben presto però Anas, protagonista di serata con la sua compagna Giulia, ha perduto quell’entusiasmo. La sua sfortuna ha sfidato le leggi delle probabilità, spingendo Stefano De Martino a spiegare, ironicamente, che i pacchi blu ci sono eccome. Eppure il giovane non è stato in grado di arginare l’emorragia di rossi, ritrovandosi addirittura con un solo pacco ricco, giunto al giro di boa.

Non mollare mai

Anas ha ripetuto per tutta la sua partita di non essere uno che molla. Ha, con grande serenità, tritato 20mila euro nella prima parte della partita. In seguito, però, le cose si sono messe nel verso sbagliato e allora ecco l’offerta da 10mila, dopo il cambio accettato. Risultato? Altro assegno tritato con leggerezza.

Tutte le sue speranze sono rimaste ancorate a un pacco da 200mila e un pacco nero ma, nel frattempo, ha scoperto d’aver avuto anche un po’ di buona sorte. Ha infatti dato via il 15, che conteneva un blu, e ha preso il 20, che numericamente ha una certa rilevanza per lui. Sulla scia di questo entusiasmo, un po’ inspiegato, altri 20mila euro tritati. Una sicurezza invidiabile.

Sfortuna gemella: il pacco maledetto

Anas non molla e lo ripete ogni volta che le cose vanno male. E vanno male, eccome. È stato in grado anche di tirar fuori i 200mila, vedendoli sparire dinanzi ai propri occhi. Sfortuna vuole che si sia ripetuta la stessa dinamica della puntata del 26 ottobre.

Ben 200mila euro celati nel pacco numero 5, con il solo pacco nero a rappresentare la grande speranza finale. Ieri c’erano 100mila euro lì dentro e oggi? Lui, intanto, sempre più convinto d’essere destinato a tornare a casa con una somma elevata, ha rifiutato altri soldi. In ordine: 20mila, 10mila, 20mila e altri 10mila. Più dubbiosa la sua fidanzata, che ha in fronte stampata una frase: prendi i soldi e scappa.

Un finale incredibile

Una puntata colma di emozioni e i soliti siparietti divertenti. Dalla concorrente che ha rotto un pacco, staccando la cordicella con troppa foga, allo sputo fuori camera, in amicizia, nell’occhio di Herbert Ballerina.

A tenere banco, però, è la dose di sfortuna di Anas che, nonostante tutto, è riuscito ad arrivare alla sfida conclusiva col Dottore con 0 euro e il pacco nero. Stefano De Martino ha precisato come dall’altra parte del telefono rosso si conosca solo la posizione del pacco nero ma non il suo contenuto.

E allora? Ben 25mila euro offerti a un passo dall’ultima apertura. Un po’ di ragionamenti del caso ma poi quinta tritata a “cuor leggero” a un passo. Sarebbe andata così, probabilmente, se non fosse stato per Giulia, che porta il suo compagno con i piedi per terra e parla di casa nuova da ristrutturare e di entrate limitate, visto che lei ancora studia. Scelta giusta o tanto rammarico alla fine? Nel suo pacco c’era effettivamente il pacco nero. Lentamente lui e la sua compagna svelano la cifra e alla fine è feste grande: scartati 15mila e accettati 25mila. Saranno felici anche gli operai impegnati nella ristrutturazione di casa in Umbria.