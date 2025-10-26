Affari Tuoi, Alessandra ignora il figlio e perde 200mila euro. Dottore esasperato: “Basta”

Sono bastate 5 puntate ad Alessandra, della Calabria, per aggiudicarsi la possibilità di giocare ad Affari Tuoi. La sua sfida con numeri e Regioni si è disputata nella puntata di domenica 26 ottobre e ha portato con sé emozioni… E amarezza. Ebbene sì, perché Alessandra, davanti ad un incredulo Stefano De Martino, ha visto svanire la possibilità di vincere ben 200.000 euro. Come? Ignorando la previsione del figlio, Giuseppe, che invece le aveva anticipato quale sarebbe stato il pacco vincente.

In aggiornamento