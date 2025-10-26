Affari Tuoi, Alessandra ignora il figlio e perde 200mila euro. Dottore esasperato: “Basta”

Nella puntata del 26 ottobre di "Affari Tuoi" la concorrente, Alessandra per la Calabria" ha ignorato la previsione del figlio, Giuseppe, e ha perso tutto. Cos'è successo

Pubblicato: 26 Ottobre 2025 22:20

Sono bastate 5 puntate ad Alessandra, della Calabria, per aggiudicarsi la possibilità di giocare ad Affari Tuoi. La sua sfida con numeri e Regioni si è disputata nella puntata di domenica 26 ottobre e ha portato con sé emozioni… E amarezza. Ebbene sì, perché Alessandra, davanti ad un incredulo Stefano De Martino, ha visto svanire la possibilità di vincere ben 200.000 euro. Come? Ignorando la previsione del figlio, Giuseppe, che invece le aveva anticipato quale sarebbe stato il pacco vincente.

IPA
Stefano De Martino ad Affari tuoi, cos'è successo domenica 26 ottobre
