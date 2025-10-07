Ascolti tv del 6 ottobre: Blanca imperversa contro il GF. De Martino e Scotti ai ferri corti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta in "Blanca 3"

Lunedì 6 ottobre su Rai 1 in prima serata è tornata Blanca 3 con la seconda puntata. E Canale 5 ha risposto con il Grande Fratello. Mentre nel prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Anche se nella lotta per gli ascolti tv è arrivato pure Piero Chiambretti con Fin che la barca va su Rai 3.

Proseguono su Rai 1 le indagini di Blanca che ha un nuovo fidato compagno a quattro zampe, Cane 3. Intanto, Simona Ventura tenta la scalata dello share con il Grande Fratello, anche perché deve rifarsi dopo la sconfitta della prima puntata.

Su Rai 2 Elettra Lamborghini ha condotto l’ultimo appuntamento di Boss in incognito, mentre su Rai 3 è andato in onda Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Su Rete 4 a Quarta Repubblica si è parlato di Gaza. Italia 1 ha mandato in onda I Mercenari 3. Invece su La7 abbiamo ritrovato La Torre di Babele.

Niente di nuovo sul fronte occidentale per Stefano De Martino e Gerry Scotti che continuano a sfidarsi, ma gli equilibri non cambiano.

Prima serata, ascolti tv del 6 ottobre: Blanca 3 straccia il GF

Su Rai 1 Blanca 3 incolla al piccolo schermo 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.052.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 767.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 I mercenari 3 incolla davanti al video 940.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 836.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 679.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 908.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 Now You See Me – I maghi del crimine ottiene 329.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy raduna 485.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 6 ottobre: Gerry Scotti al 25,3%

Su Rai1 3.989.000 spettatori (19.6%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.895.000 spettatori (22.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.416.000 – 21.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.394.000 spettatori pari al 25.3%.

Su Rai 2 il TG2 Post è la scelta di 475.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.303.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.171.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.398.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 926.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 949.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.759.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 552.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 463.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 ottobre

