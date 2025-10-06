Una puntata interessante, che ha visto due sorelle confrontarsi e poi "allontanarsi": ecco i risultati dei loro bisbigli

IPA Cos'è successo ad Affari Tuoi nella puntata del 6 ottobre 2025

Nella puntata di lunedì 6 ottobre si è presentata al banco di Affari Tuoi Veronica, concorrente della Basilicata. Una partita giocata in famiglia, avendo al fianco sua sorella maggiore Annarita. Le due sono impiegata bancaria e avvocata, ed entrambe mamme. Fianco a fianco, pronte a giocare per coronare un sogno.

Perso mezzo milione di euro

Una gara iniziata in maniera tremenda, per quanto nessuna delle sue sorelle ha perso il sorriso. Di colpo, però, nel corso del primo giro d’apertura pacchi, ecco sfumare 550mila euro totali. Mentre si era alla ricerca di Gennarino, dal valore di 7mila euro, sono usciti un pacco da 200mila, uno da 50mila e uno da 300mila, in quest’ordine. Scartati anche dei blu ma di certo la bilancia pende da un lato.

Nonostante questo inizio sfortunato, il cambio proposto dal Dottore viene rifiutato. Veronica si lascia consigliare dalla sorella avvocato, che le parla bisbigliando, quasi fossero a processo in aula.

I consigli dell’avvocato

Fianco a fianco, le due sorelle si sono rese conto, purtroppo, che di fortuna non ne aleggia poi molta. Dopo aver rifiutato 19mila euro per il loro pacco numero 19, si sono infatti ritrovate ad aprire un pacco da 20mila e un altro da 30mila.

Una situazione complicata ulteriormente dopo il rifiuto del cambio, deciso maggiormente dall’avvocato Annarita. Se avesse optato fortunosamente per il 14, ad esempio, si sarebbero aggiudicate 75mila. E invece questa è l’ennesima cifra persa.

Alla fine, però, alla terza proposta di cambio, Veronica prende in mano la sua partita e accetta. Dal 19 passa al 9 e verifica poco dopo la bontà dei consigli da sensitiva di sua sorella. Decisamente scarsi, considerando come nel 19 scartato ci fossero 5 euro.

Da 0 a 100

Il finale è stato decisamente interessante, il che probabilmente farà fischiare le orecchie ad Antonio Ricci e alla sua redazione. Ancora una volta, infatti, lo show di Stefano De Martino ha portato una cifra rossa importante fino alla fine.

Veronica si è ritrovata, apertura dopo apertura, a difendere i 100mila euro, come direbbe il conduttore. Dall’altra parte, però, un pacco contenente 0 euro. Bisbigliando bisbigliando, le sorelle si sono ritrovate dinanzi a un’offerta ghiotta, considerando il rischio di non beccare nulla. Il Dottore offre 30mila euro come ultimo tentativo ma, con coraggio, Veronica decide di testa sua e rifiuta. Ormai i consigli dell’avvocato valgono ben poco. La partita è la sua, come sua è la gioia straripante nello scoprire che il pacco numero 9 scelto poco prima custodisce proprio 100mila euro.