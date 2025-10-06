Ascolti tv del 5 ottobre, la sfida tra Scotti e De Martino si fa sempre più agguerrita

Nuova sfida tra "Affari Tuoi" con Stefano De Martino e "La Ruota della Fortuna" di Gerry Scotti: chi ha vinto il 5 ottobre

Ansa Stefano De Martino

Nuova domenica d’autunno, nuova sfida per gli ascolti tv: anche il 5 ottobre la sfida tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna è agguerrita e non mancano le polemiche tra i conduttori Stefano De Martino e Gerry Scotti, che continuano a lanciarsi frecciate in diretta tv. E mentre la gara tra i due conduttori prosegue spedita – con il game show di Canale5 che ha quasi sempre la meglio – nella fascia dell’access prime time, in prima serata la sfida si fa ancora più accesa.

Su Rai1 erano in programma i nuovi episodi di Balene – Amiche per sempre, mentre su Canale5 è andato in onda la dizi turca La notte nel cuore. Su Italia1 l’appuntamento era con Le Iene, mentre su Rete4 c’era Fuori dal Coro di Mario Giordano. E ancora, su Rai2 abbiamo visto N.C.S.I., mentre su Rai3, Riccardo Iacona ha condotto una nuova puntata di Presadiretta. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti del 5 ottobre? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv 5 ottobre, prima serata: chi ha vinto la sfida

Nella serata di ieri, domenica 5 ottobre 2025, su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 2.866.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 518.000 spettatori (2.7%) e N.C.I.S. Origins 518.000 spettatori (3%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.190.000 spettatori con il 10%.

Su Rai3 Presadiretta segna 747.000 spettatori pari al 3.9% nella presentazione dalle 20:30 alle 21:42 e 934.000 spettatori pari al 5.4% dalle 21:42 alle 22:54. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 700.000 spettatori (5.5%). Su La7 Il cliente raggiunge 369.000 spettatori e il 2.2%.

Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ottiene 276.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.297.000 spettatori con il 6.8% nella presentazione dalle 20:35 alle 21:15, 1.557.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte dalle 21:15 alle 22:25 e 785.000 spettatori con il 6.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo dalle 22:26 alle 00:48.

Access Prime Time, i dati del 5 ottobre: testa a testa De Martino-Scotti

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.715.000 spettatori (24.5%) dalle 20:41 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.644.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.765.000 spettatori pari al 24.7% dalle 20:50 alle 21:48. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.080.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 891.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 724.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 893.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 469.000 spettatori e il 2.5%.

Preserale, i dati del 5 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.550.000 spettatori pari al 18.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.666.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.889.000 spettatori (15.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.471.000 spettatori (16.2%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (189.000 – 1.6%), Goldarke segna 583.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 721.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio, mentre N.C.I.S. Hawai’i 556.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 511.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 634.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.332.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 714.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 860.000 spettatori (5%). Su La7 Grantchester raggiunge 98.000 spettatori e lo 0.8% nel secondo episodio e 111.000 spettatori e lo 0.7% nel terzo episodio. Su Tv8 Foodish ha conquistato 301.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (316.000 – 2.5%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 719.000 spettatori pari al 4.2%.