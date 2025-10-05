De Martino mette le cose in chiaro con la concorrenza: non solo una bella faccia ma talento e inventiva

L’uomo del momento, in ambito televisivo, è senza dubbio Stefano De Martino. Nonostante non sia così distante dai 40 anni, è per la Rai un “volto giovane”, il che la dice lunga sul nostro sistema. Di strada ne ha fatta negli anni dai tempi di Amici, dimostrando considerevoli doti da conduttore e showman.

Su di lui c’è grande attenzione, il che si traduce anche in frecciatine giunte da Mediaset. Si sono espressi su di lui e su Affari Tuoi sia Gerry Scotti che Pier Silvio Berlusconi, con toni poco piacevoli. Tutto questo è però per lui fonte di rinnovata energia.

La rivalità con Gerry Scotti

Ospite del Rumore Festival di Fanpage, Stefano De Martino ha affrontato svariati temi connessi al suo lavoro. È ben consapevole di come la sua carriera sia decollata negli ultimi anni. Il pubblico lo adora e gli ascolti vanno di conseguenza.

Dopo aver trascorso anni all’ombra di Belen, per sua stessa ammissione, e faticato per ottenere una chance, il rischio è quello di perdere un po’ la testa. Ha però un segreto per restare con i piedi per terra: “Mi prendo poco sul serio e penso che ciò che faccio è un mestiere scherzoso”.

Il suo ritorno dalle vacanze però è stato di certo segnato dal confronto con Mediaset. Berlusconi ha messo da parte Striscia la Notizia, che tornerà con svariate modifiche a novembre, e ha ottenuto grandi risultati con La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti si gode il successo e, si può dire, ha gestito questa buona notizia con poca grazia. Battutine e giudizi duri.

Una situazione affrontata ad Affari Tuoi col sorriso, inviando qualche frecciatina di tanto in tanto. Ma che effetto ha avuto tutto ciò su De Martino? “Gerry Scotti è un senatore della televisione italiana. Onore al merito. Questo esperimento è stata la mossa giusta”.

Ha spiegato di sentirsi “acceso” da questa sfida. La sua forza sta nel fatto che non si aspettava nulla di tutto ciò che ha ottenuto: “Quando Amadeus è andato via, pensavano che nella migliore delle ipotesi mi sarei schiantato. Non è successo ed è andata bene, oltre ogni aspettativa. Giustamente la concorrenza si è riorganizzata e ha tirato fuori l’artiglieria pesante”.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: una dura sfida

La Ruota della Fortuna ha avuto inizio a luglio, in un periodo strategico. La Rai non poteva schierare De Martino e il pubblico ha accolto ottimamente il ritorno dell’amatissimo Scotti. Stefano si è subito reso conto della portata di questa sfida, quando a Napoli, in piena estate, dai balconi non vedeva altro che il “faccione di Gerry”.

Chiamata a Pasquale Romano, il Dottore, e poche parole chiare: “Quest’anno è dura, vedo La Ruota della Fortuna in tutte le case”. Ironizzando, poi, lancia una frecciatina indiretta a Striscia. Ha infatti spiegato come lo scorso anno si era come dei bambini in piazza col pallone. Tutto ciò che dovevano fare era mostrare quanto fossero bravi.

“L’avversario è importante perché senza non puoi giocare”. Oggi, dunque, c’è un vero rivale: “C’è uno che ti fa correre ed è bello. Siamo due squadre che tutte le sere giocano e riempiono lo stadio”.

Non solo una bella faccia

In attesa di vedere cosa accadrà a novembre, con il ritorno di Striscia la Notizia, Stefano De Martino ha da pensare anche a Stasera tutto è possibile. Un programma che gli ha consentito di ridere e scherzare con una squadra fissa che è ormai una seconda famiglia.

Dopo tanti dubbi, tutti sono pronti a tornare in studio. L’ex ballerino ha però voluto spiegare il perché dell’ipotesi di fare un passo indietro: “Il successo di un programma diventa una gabbia d’oro. Ci si espone al rischio di saturare lo spettatore. Proveremo a rinnovare e cercare delle nuove chiavi. Mi sono contraddetto soltanto in questa occasione. Su Bar Stella invece dissi basta e basta fu”.

Sappiamo dunque con certezza che quel format, il cui titolo era ispirato dal vero bar che fu di suo nonno, non tornerà. Un duro colpo per i fan, che però avranno modo di ritrovarlo altrove. Qualcuno dice anche a Sanremo dopo Carlo Conti.

Nel frattempo la percezione sul suo conto è del tutto mutata: “Sono passato dal piacere alle donne a piacere alle nonne. Al mio posto, altri avrebbero fatto della fisicità un fulcro, io però penso che la parabola della bellezza e della gioventù sia discendente. Domani sarò un po’ meno bello e così ho deciso di coltivare interessi altri rispetto alla forma fisica”.