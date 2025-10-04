Gerry Scotti saluta Amadeus a La Ruota e lui replica: ancora una frecciata a De Martino

IPA Gerry Scotti

Quella tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è ormai diventata una partita: gli avversari fanno goal, si alternano la palla, e poi ci sono milioni di persone a sostenerli dagli spalti. Per il momento, è in vantaggio La Ruota: condotta da Gerry Scotti su Canale5, non mancano – da una parte e dall’altra – riferimenti velati o meno, e persino frecciate (anche ironiche). Come il saluto di Gerry Scotti ad Amadeus, che guarda La Ruota.

Gerry Scotti saluta Amadeus a La Ruota della Fortuna

Quest’anno ormai la questione è scivolata in secondo piano, vista la macchina da guerra messa su da Mediaset, che ha superato gli ascolti della Rai. Ma la stagione televisiva dell’anno scorso si è basata sul confronto continuo tra Stefano De Martino e Amadeus. Dal conduttore, del resto, De Martino ha “ereditato” le redini di Affari Tuoi. Così è ironico pensare che quest’anno è tutto cambiato: Affari Tuoi “battuto” da La Ruota, e le varie frecciate messe a segno da Gerry Scotti e persino Pier Silvio Berlusconi.

Nella puntata del 3 ottobre a La Ruota è avvenuta una piccola vendetta, se così possiamo dire: Scotti ha inviato un messaggio ben preciso, ovvero salutare Amadeus. “Perché è risaputo che giornali e blog ricamano sulle rivalità fra noi che facciamo questo mestiere, invece lui è un mio amico dai tempi della radio e mi fa piacere salutarlo perché quando è a casa con la sua famiglia guarda La Ruota Della Fortuna“. Amadeus non è rimasto silente: ha condiviso il momento su Instagram, salutando a sua volta Scotti e aggiungendo l’emoji che applaude, grande segno di apprezzamento.

Non pochi giorni fa, anche De Martino aveva sottilmente replicato a Berlusconi, in merito alla questione “fortuna”: “Noi abilità qua non ne richiediamo. Laureati? Via. Avete fatto un master? A casa. Parlate l’italiano fluentemente? No. Sapete fare le moltiplicazioni? Via. Le divisioni? Non vi candidate”, tutto nato dal commento di Scotti e dalle osservazioni di Berlusconi a La Ruota. “Da noi i premi bisogna meritarseli, punto e basta”. Perché la sfida non è solo a colpi di share, ma anche di fortuna e cultura.

Amadeus a Mediaset per una serata

Il saluto ad Amadeus non è affatto casuale. In Rai si mormora di tensioni, di brutti quarti d’ora, e la questione non è legata solo alla fascia pregiata dell’Access Prime Time. Sabato 4 ottobre, Affari Tuoi va in onda per “contrastare” la combo da record, ovvero La Ruota con Tu Sì Que Vales, visti gli ascolti della prima puntata di Ballando con le Stelle, un po’ sottotono, ma comunque non di certo un flop. Solo che bisogna correre ai ripari, e tentare il tutto per tutto.

Nel frattempo sappiamo ormai per certo che Amadeus, dopo essere stato ospite a C’è Posta per Te e aver vestito i panni di uno dei tre giudici di Amici, torna a Mediaset per una serata. Sì, è lui il conduttore del concerto Una Nessuna e Centomila, che viene organizzato in Piazza del Plebiscito a Napoli. Non si conosce ancora la messa in onda dell’evento.