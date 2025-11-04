Ascolti tv del 3 novembre, Blanca vola ma il Grande Fratello affonda. De Martino imita Scotti

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Stefano De Martino e il Dottore

Una nuova serata all’insegna della grande fiction di Rai1, con Blanca 3, mentre Canale5 prova ancora a risollevare le sorti del Grande Fratello. Un’operazione non da poco, dato che è stato appena cancellato il doppio appuntamento, ma nulla è ancora perduto. Continua invece la competizione senza esclusione di colpi tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, impegnati in access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Per il momento, l’ago della bilancia sembra pendere ancora verso il quiz di Canale5, sempre più premiato in termini di ascolti.

Su Rai2 è invece andato in onda un nuovo appuntamento con Lo Spaesato di Teo Mammucari, quando su Rai3 andava in onda Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. E ancora, su Rete4 abbiamo visto Quarta Repubblica di Nicola Porro e su Italia1 Fast and Furious 5. Su Tv8 abbiamo invece assistito a una nuova ed esilarante puntata di Gialappashow, con Belen Rodriguez nelle vesti di conduttrice. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti del 3 novembre? Vediamo i risultati.

I risultati degli ascolti tv sono disponibili dalle ore 10.