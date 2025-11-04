La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia una grande novità

IPA Gerry Scotti

Il 3 novembre è andata in onda La Ruota della Fortuna come di consueto: condotta da Gerry Scotti, è ormai tra i programmi più amati dell’Access Prime Time. Al suo fianco c’è Samira, che ha anche improvvisato un nuovo stacchetto con “uno splendido vestitino”, come ha detto il conduttore, sulle note di alcuni grandi classici, da Raf a Ivana Spagna. Come sempre i concorrenti sono bravissimi, e del resto il conduttore stesso ha lanciato ancora una frecciatina ad Affari Tuoi e Stefano De Martino: “Vi voglio tutti bravi”.

La Ruota della Fortuna, la replica di Gerry Scotti

Tre egregi concorrenti si sono sfidati nel corso della puntata de La Ruota della Fortuna del 3 novembre, dove Gerry Scotti ha anche colto la palla al balzo per replicare a una lettrice di Sorrisi, che ha scritto al direttore Aldo Vitali: “Ho notato che se c’è una bella ragazza Gerry Scotti se la mette di fianco, se c’è un ragazzo se lo mette di fronte”, e la replica: “Se c’è una bella ragazza è meglio che stia al mio fianco”.

Dopodiché è iniziato il gioco con il round musicale, che ha avuto come protagonista Tommaso Paradiso. Per diverse volte, la Ruota ha dato e ha tolto finendo su “passa”: decisamente è stato uno dei tabelloni più clamorosi di questo mese, come ha detto zio Gerry. Il prossimo tema è stato “misteri e giochi”, per poi proseguire con “cose fastidiose”

La nuova manche: il Regno degli Animali

“C’è una grande novità, con la nuova settimana c’è un gioco bellissimo perché non ci facciamo mai mancare niente, ed è dedicato ai bambini, ai più piccoli che ci seguono”. Gerry Scotti ne ha approfittato per ringraziare tutti coloro che si sono occupati di realizzare questa manche da “cinema”: in effetti lo studio si è immerso in un’atmosfera quasi da giungla.

La nuova manche si chiama Il Regno degli Animali: nel corso di questi mesi, a La Ruota della Fortuna sono stati introdotti diversi giochi, dove appunto vengono richieste delle competenze e conoscenze su un argomento specifico. Dal 3 novembre, quindi, i concorrenti vengono messi alla prova con la loro conoscenza sul Regno degli Animali. Ed è forse questo il punto di forza del programma, che riesce a rinnovarsi settimana dopo settimana, regalando delle pillole di curiosità agli spettatori e mantenendo una certa originalità.

“Ogni sera con gli animali ne vedremo delle belle, il bradipo è solo l’inizio”, ha commentato Scotti dopo aver accompagnato i concorrenti a giocare durante la manche. I vari giochi introdotti nelle ultime settimane hanno dato nuova linfa al game show condotto da Scotti. Molti sono diventati dei capisaldi del gioco.

La partita alla fine non è stata fortunata per la ragazza, la concorrente più giovane del programma: Rocco è stato il protagonista della parte finale, dell’ultimo round con La Ruota delle Meraviglie. Alla fine, il campione in carica, Rocco, non ha lasciato 15mila euro e ha totalizzato 35mila e 900 euro: un bel gruzzoletto per chi si è sposato da poco e ha dovuto far fronte a numerose spese.