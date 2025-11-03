Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Stefano De Martino e il peso del confronto con Gerry Scotti

Stefano De Martino continua a essere al centro di una sfida a distanza con Gerry Scotti. Una situazione scomoda, considerando anche quanto detto per settimane in casa Mediaset. I toni per fortuna oggi sono ben diversi ma ci si continua a contendere gli ascolti, che evidenziano ancora un pubblico spaccato quasi a metà.

In questo contesto, il conduttore segue le indicazioni che giungono dall’alto. Strategia dopo strategia, si tenta di rosicchiare terreno, riportandosi in vetta da solo. A conti fatti, però, nulla ha funzionato. Non del tutto almeno. Abbiamo però assistito alla trasformazione di De Martino, che sente il peso sulle spalle di questo confronto.

Il confronto con Gerry

È innegabile che in questa stagione di Affari Tuoi si sia assistito a una metamorfosi di Stefano De Martino. Il presentatore non può più limitarsi al ruolo di gondoliere. Poche battute dette al momento giusto, lasciando che il gioco faccia il proprio corso e intrattenga.

Una semplice chiacchierata con i concorrenti non è più sufficiente, non quando dall’altra parte va in onda il (quasi) one man show di Gerry Scotti. Quest’ultimo, da esperto volpone qual è, sta mettendo in campo tutto il proprio repertorio. A Striscia la Notizia era limitato dal format e dalla scrivania, ora invece è libero d’agire, ballare, chiacchierare e interagire con il pubblico. Lo dimostra ampiamente la puntata di Halloween.

A ciò si aggiunge il fatto che, con la sua grande esperienza, ha gettato per settimane un macigno sulle spalle del suo giovane rivale. Il peso di quella responsabilità è decisamente gravoso e ora De Martino sembra stia imitando l’esperto conduttore.

La trasformazione di De Martino

Nella puntata di lunedì 3 novembre abbiamo assistito ad alcuni atteggiamenti di Stefano De Martino che erano assenti lo scorso anno. In questa costante evoluzione, che passa anche dalla riorganizzazione delle tempistiche del game show, è sempre più accentratore.

Ha compreso che Herbert Ballerina può aiutarlo ma che non può delegare a lui l’elemento “locura” del programma. È da qui che nasce ad esempio il balletto sexy di cui tanti hanno parlato. Faccia a faccia con la concorrente della Calabria, si è gettato sul tavolo e ha regalato mosse che Instagram e TikTok non dimenticheranno in fretta.

Una dinamica replicata anche stasera, 3 novembre, sempre con la stessa concorrente. Passo felpato, sguardo da marpione e cravatta offerta in pegno, afferrata dalla giovane che, tra il sexy e l’ironico, l’ha trascinata sul viso dello storico ex di Belen.

Scenetta raddoppiata con Herbert, per poi dedicarsi al ballo. Un passetto di qua e uno di là nel corso della puntata, fino a omaggiare Massimo Ranieri. Si ascolta Se bruciasse la città e lui tiene il tempo con dei calci all’aria, proprio come il celebre cantante fa ancora oggi in tour.

E ancora una dedica d’amore a Eugenio, concorrente delle Marche, per tutti Gigi Marzullo (per la chioma): “E più ti penso e più ti voglio, Eugenio. Insieme a te ci stavo meglio, Eugenio”.

Ogni sera si percepisce il peso della responsabilità. Non è possibile condurre un po’ nell’ombra, come Carlo Conti e Maria De Filippi, intervenendo laddove necessario. Stefano dev’essere partecipe costantemente. E chi sa se tutto questo non peserà eccessivamente, spingendolo magari a un cambio. Del resto, come più volte precisato, non intende ancorarsi eccessivamente a un singolo progetto.