La Ruota della Fortuna in versione Halloween: ecco i costumi di Gerry Scotti e Samira Lui per questa puntata speciale

Mentre il Paese si spacca tra religiosi e non, dunque tra chi ritiene Halloween una sorta di festa demoniaca e chi soltanto una scusa per travestirsi e far festa, La Ruota della Fortuna si schiera. La band dà il via al game show di Canale 5, mostrandosi con un look decisamente dark e annunciando “una puntata da paura”.

Il morso di Gerry Scotti

Sulle note di Thriller di Michael Jackson, le porte si aprono e appare un Gerry Scotti in versione Conte Dracula. Indossa la solita divisa da lavoro, per così dire, con giacca e camicia senza cravatta e un bottone aperto per ringiovanire un po’.

L’attenzione però non cade su questo aspetto, anzi. Sulla testa si poggia un cilindro, poco al di sotto si possono apprezzare delle lenti da sole dalla montatura circolare e, scendendo ancora un po’, è chiaro come la dentatura sfoggiata non sia la sua. Denti aguzzi in plastica per entrare nella parte, con l’aiuto anche di un bastone.

Il conte Scotti avanza lentamente e forse si fa prendere un po’ troppo la mano. Poggia la parte ricurva del bastone sul gomito di una spettatrice e la tira a sé, anche con un po’ di forza eccessiva. Come se non bastasse, decide di avvicinarsi al suo collo, fingendo un morso vampiresco. La donna sapeva di tutto ciò? La reazione sorpresa sembra genuina ma il sorriso ci svela come sia stata meno colpita di noi da questo “colpo di bastone”.

Il padrone di casa prende poi possesso del centro del suo “palco”. Balla e si diverte, per poi accogliere il suo pubblico con una risata teatrale. Lo fa ancora e poi ancora. Il motivo? Lo spiega lui: “Scusate ma con la dentiera riesco solo a ridere”.

Risate in sottofondo e poi ancora un tentativo di proferire parola. Presenta Samira Lui ma lo fa a fatica, per la gioia dei suoi fan, che si divertono nel vederlo sforzarsi.

Il Conte Adriano Dracula

Dopo la solita presentazione, appare Samira Lui di rosso vestita. La band intona per lei Bloody Mary e assistiamo alla solita discesa ballerina. Mini abito corsetto dal taglio aderente, con una gonna corta e strutturata, a richiamare uno stile da showgirl.

A ciò si aggiungono guanti lunghi neri in raso, dando un tocco di eleganza e stile retrò. Collarino nero e un cerchietto con delle corna. Insieme a un’acconciatura che la vede con capelli lasciati mossi e voluminosi, potrebbe aver dato qualche idea di stile per un look dell’ultima ora per la notte di Halloween.

Come al solito si prende un po’ gioco di Gerry, orgoglioso dei suoi denti e del suo outfit in toto. Per Samira, però, più che il Conte Dracula ricorda “un Celentano un po’ così, con questi occhialini”. Tutti ridono e Gerry continua a tentare di parlare. A denti stretti, dice: “Hanno sbagliato la misura della dentiera”.

Un inizio scoppiettante, con Samira che deve fargli da interprete. Si parte così con la gara, senza dentiera, e con il pubblico che online non sembra far partire alcuna polemica di Halloween. Anzi, c’è chi commenta con divertimento, sottolineando come più che Dracula Gerry somigliasse al Giudice Morton di Chi ha incastrato Roger Rabbit.

