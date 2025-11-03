Affari Tuoi, Stefano De Martino stavolta si salva solo con un aiuto dal cielo

IPA Stefano De Martino e Gennarino

Una storia che sembra scritta dal destino, quella della puntata di Affari Tuoi del 2 novembre, in cui la protagonista della serata è stata Alice. 36 anni, originaria della provincia di Catania e rappresentante della Regione Sicilia è mamma di due bambine e impiegata in un supermercato. Al suo fianco la sorella Federica, che l’ha accompagnata per tutta la partita e fino al finale assurdo, al quale neanche Stefano De Martino – ottimista per natura – avrebbe mai immaginato di assistere.

Una partita in salita

La partita di Alice si è aperta con un inizio altalenante. In rapida successione sono usciti dal tabellone 10mila euro, 200 euro, Gennarino, 50mila euro, 100 euro e 15mila euro. Il Dottore le ha subito proposto una prima offerta da 35mila euro, ma la pacchista siciliana non ha esitato: “Abbiamo voglia di giocare”, ha detto con un sorriso, tritando senza esitazione l’assegno e proseguendo nella lunga scalata verso la disperazione.

I successivi colpi hanno però complicato il percorso: 200mila euro, 500 euro e 20 euro sono spariti uno dopo l’altro, finché Alice ha deciso di accettare il cambio del pacco. Ha lasciato il numero 1 per il numero 2, un gesto d’istinto che più tardi avrebbe assunto un significato profondo. Nel nuovo pacco, infatti, ci sono 100mila euro.

Dopo l’eliminazione dei 75mila euro e dell’1 euro, il Dottore ha rilanciato con 19mila euro. “Bella offerta, ma ci sono cifre più grosse”, ha replicato Alice, rifiutando ancora. Anche il successivo cambio è stato negato, così come le offerte che si sono susseguite dopo ogni tiro.

Il momento della verità

La tensione è salita quando, tra i pacchi rimasti, si fronteggiavano cifre blu e i due rossi da 20mila e 300mila euro. La fortuna, però, ha voltato le spalle: Alice ha eliminato proprio i 300mila euro. L’offerta del Dottore, ormai incredulo ed esausto, è scesa a 4mila euro, ma la concorrente ha continuato a credere nel suo istinto e nel numero 2, che per lei aveva un significato speciale.

“Mia figlia mi aveva detto: vinci col numero 2. Ho avuto due lutti, i miei nonni sono morti nella stessa settimana, poi è arrivata la chiamata di Affari Tuoi. L’ho vista come un segno dal cielo”, ha raccontato commossa. Poi ha aggiunto un ricordo toccante: “Un vicino mi ha aiutata come un padre, ma è venuto a mancare. Gioco in suo onore, il pacco 15 è per zio Pippo”.

Il pacco 15 conteneva 20mila euro, e così Alice è volata alla Regione Fortunata con il suo pacco numero 2, che purtroppo conteneva 0 euro.

Un finale segnato dal destino

Invitata da Stefano De Martino che come ultima chance introduce il gioco della Regione Fortunata, Alice ha scelto la Regione Puglia per tentare il colpo grosso da 100mila euro, e la Basilicata per i 50mila. La sorte, stavolta, le ha sorriso (e finalmente): la sua scelta si è rivelata vincente.

“È stata un’esperienza che mi ha fatto bene all’anima. Da mamma, casa e lavoro, avevo bisogno di respirare. Questa è stata la mia boccata d’ossigeno”, ha detto con emozione.

Stefano De Martino ha tirato un sospiro di sollievo insieme al pubblico. Stavolta, Affari Tuoi si è chiuso con un aiuto dal cielo, e con il sorriso luminoso di Alice che torna in Sicilia con 100mila euro e una storia da ricordare.

