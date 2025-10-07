Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Seconda puntata del Grande Fratello ed è già tempo per Super Simo di fare la voce grossa e mettere delle cose in chiaro. Suona la campanella e sale sul ring, senza guantoni, per affrontare Matteo. Pochi colpi ben assestati e lo spedisce k.o. senza pensarci troppo. E questo è solo l’inizio, ecco il meglio e il peggio del 6 ottobre.

Simona mette al tappeto Matteo. Voto: 10

Matteo si è di colpo reso conto del clima che si respira al Grande Fratello da sempre. Al netto dei conflitti, ben prevedibili, c’è voglia di godersi l’esperienza come una sorta di vacanza spesata. Resosi conto di ciò, ha iniziato ad avercela con tutti, tranne che con sé, invitando svariati coinquilini a nominarlo.

Per Simona Ventura è un piegare le regole, per lui invece è accettare la sfida di chi non lo reputa al posto giusto. Una giustificazione molto fragile, pronunciata da chi ha ribadito d’essere entrato solo per raccontare la propria storia e nient’altro.

La padrona di casa lo esalta e abbatte in meno di 8 minuti. Tra complimenti e bagno di realtà lo spedisce al tappeto con tale potenza e rapidità che quando Matteo si rialza non può che ripetere, confuso, le parole della Ventura, credendo siano specchio del suo stesso pensiero. A metà tra Million Dollar Baby e Inception.

Vita da paragnaus. Voto: 7

Sappiamo bene che i flirt fanno parte del gioco al Grande Fratello, ma Giulio sembra entrato con il chiaro intento di battere un record. Al centro dell’attenzione la coppia composta da lui e Benedetta.

Lui dice d’aver scelto di non limitarsi affatto, ma Simona punge duramente: “Sento le unghie sul vetro”. Lui ammette d’aver corso troppo, mentre lei sottolinea di non pentirsi di nulla ma ammette: “Sapevo c’avesse provato con tutte”.

Di colpo si parla di strategia, di un furbo entrato per vincere e Cristina sembra cavalcare questa ipotesi: “Giulio è un paragnaus!”. Floriana invece guarda allo spettacolo e dice: “Spero non venga penalizzato dal pubblico. È solo qualche sciocchezza ma lui ha tanto da dare”.

Il dolore di Grazia. Voto: non può averne

Dopo il gioco, il clima si fa di colpo teso. Grazia ha vissuto una settimana non facile. È stata protagonista di diverse sfuriate, che l’hanno resa invisa ad alcuni. Ha usato parole eccessive, il che l’ha spinta a scusarsi con Giulia, definita da lei miracolata.

Dentro cova un dolore profondissimo, che ha gettato una grande ombra sul suo animo. Ne parla in confessionale, svelando d’essere stata abusata quando aveva 8 anni. È risultato evidente come le sue reazioni eccessive siano figlie d’un malessere profondo e ben radicato. Quanto detto da Domenico sarebbe stato rispedito al mittente in tutt’altra maniera da chiunque altro. Nel caso di Grazia, però, è stato come gettare sale su una ferita aperta che, per quanto lei dica essere rimarginata, chiaramente sanguina ancora in maniera copiosa.

Un tema complesso da trattare e un campo minato nel quale Simona Ventura riesce a muoversi con gentilezza e cura, senza pietismo: “Anche tu meriti d’essere felice. (…) Dai un po’ di fiducia ai tuoi compagni in casa”.

Tugurio? No, grazie. Voto: 5

Serpeggia di colpo un bel po’ di timore in casa quando, dopo pochi giorni dall’ingresso, viene richiesto almeno un volontario per trasferirsi nel tugurio. La ricompensa? L’aggiunta di 10mila euro al montepremi finale di 100mila.

Nessuno alza la mano e in studio un po’ si ride e un po’ si critica. Floriana ironizza con un semplice: “Paura, eh?”. Differente invece il tono di Ascanio: “Una settimana fa vi siete ammazzati per l’acqua calda e ora 10mila euro no?”. Per Matteo è invece questione di gruppo. Nessuno deve pagare per gli altri e quando Francesco ragiona sul farlo, gli altri lo fermano.

Qualcuno però nel tugurio ci finisce. Si tratta dei nuovi concorrenti, a iniziare dal 26enne siciliano Mattia, seguito da Rasha, classe ’92 nata in Giordania. Nessuna sorpresa per la Casa, con i concorrenti che hanno modo di osservarli. Dopo una dose iniziale di nomination, poi, ecco apparire anche Flaminia e Ivana, 31 e 35, rispettivamente da Roma e Catania. Non è però ancora finita, considerando l’ultimo ingresso, quello di Omar. Questi ha 27 anni e per tutti è semplicemente Bena, di Pistoia con origini marocchine.

Una famiglia scomparsa. Voto: 8

Affrontare temi delicati al Grande Fratello può sembrare una spinta verso la spettacolarizzazione del dolore. Non si esclude questa ipotesi, certo, ma tutto dipende dai modi. Se eseguito nel modo giusto, questo processo può garantire esempi a chiunque all’esterno viva situazioni simili.

Nel caso di Francesca e suo figlio Simone si parla di una famiglia spaccata in due. Lei ha scoperto un tradimento e ha visto crollare il suo matrimonio. Soffre per sé e per i suoi figli, che vivono nel ricordo di una famiglia ora inesistente.

Uno dei suoi ragazzi, Simone, è in casa con lei e sa bene d’avere una “grande mamma”, come l’ha definita Simona Ventura. Le augura di trovare un uomo che possa renderla felice, ma non un nuovo padre per lui: “Ho già un papà”.

Le lacrime non possono essere trattenute in questo momento e la padrona di casa è stata delicata anche in questo caso. Dopo aver parlato con Francesca, commossa e provata, si è rivolta a Simone senza tentare di gettare fango sul genitore assente per esaltare quello in gara. Ha provato a spingere il ragazzo verso un cammino di guarigione, richiudendo passo dopo passo quel “cratere che hai dentro”.